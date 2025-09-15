Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία, λέει ο Τουσκ - Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι
Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία, λέει ο Τουσκ - Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, αναφέρει ο Πολωνός πρωθυπουργός

Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία, λέει ο Τουσκ - Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι
Οι Αρχές στην Πολωνία εξουδετέρωσαν drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία, αποκάλυψε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Σε ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας γράφει ότι «μόλις τώρα, η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια (Parkowa) και το Belweder.

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος».

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την εισβολή ρωσικών drone στον πολωνικό εναέριο χώρο, αλλά και τον συναγερμό που οδήγησε και σε κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας στα νοτιοανατολικά.


