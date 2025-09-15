Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία, λέει ο Τουσκ - Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι
Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος, αναφέρει ο Πολωνός πρωθυπουργός
Οι Αρχές στην Πολωνία εξουδετέρωσαν drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία, αποκάλυψε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.
Σε ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας γράφει ότι «μόλις τώρα, η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε ένα drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια (Parkowa) και το Belweder.
Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του συμβάντος».
Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά την εισβολή ρωσικών drone στον πολωνικό εναέριο χώρο, αλλά και τον συναγερμό που οδήγησε και σε κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας στα νοτιοανατολικά.
Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Πόλεμος δέκα ημερών» για να ανακοπεί η διάδοση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα - Κινδυνεύουμε με lockdown, είπε ο Τσιάρας
Mε 12.500 κινητά συνελήφθη 62χρονος Τούρκος στη Χίο - Οι πληροφορίες της ΕΥΠ για εμπλοκή του στο οργανωμένο έγκλημα
Κλοιός από Ρίχτερ: Γιατί οι σεισμολόγοι δεν βλέπουν τα ρήγματα... κάτω από τα πόδια τους
