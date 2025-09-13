Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας - Συναγερμός και στην Πολωνία για «εναέρια απειλή», δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικών.Παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρουμανία που ανέφεραν ότι παρακολούθησανπου μπήκε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.Δύο ρουμανικά F-16 απογειώθηκαν από τηνγια να ελέγξουν την κατάσταση. Παρά κάποιες αρχικές πληροφορίες ότι τα μαχητικά κατέρριψαν το drone, αργότερα έγινε γνωστό ότι τα αεροσκάφη παρακολούθησαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ.Οι ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους στα βόρεια της χώρας καλώντας τους να μείνουν σε ασφαλές σημείο.Την εισβολή του ρωσικού drone επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Σε ανάρτησή του γράφει ότι το μη επανδρωμένο μπήκε στον ρουμανικό εναέριο χώροΔεν μπορεί να είναι σύμπτωση, λάθος ή πρωτοβουλία κάποιων κατώτερων διοικητών. Είναι μια προφανής επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία – και έτσι ακριβώς ενεργούν. Μικρά βήματα στην αρχή, και τελικά μεγάλες απώλειες», τονίζει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος.Εν τω μεταξύ, μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας και συμμαχικά απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή στην ανατολική Πολωνία.