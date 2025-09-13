Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας - Συναγερμός και στην Πολωνία για «εναέρια απειλή», δείτε βίντεο
Πολωνία Drone Συναγερμός Ρουμανία

Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας - Συναγερμός και στην Πολωνία για «εναέρια απειλή», δείτε βίντεο

Προληπτικής φύσης ενέργειες λένε οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πολωνίας για την κινητοποίηση σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία

Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας - Συναγερμός και στην Πολωνία για «εναέρια απειλή», δείτε βίντεο
Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου οι Αρχές στην ανατολική Πολωνία, στην περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες έπειτα από απειλή drone, πιθανόν ρωσικών.

Παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρουμανία που ανέφεραν ότι παρακολούθησαν ρωσικό drone που μπήκε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας. 

Δύο ρουμανικά F-16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Φετέστι για να ελέγξουν την κατάσταση. Παρά κάποιες αρχικές πληροφορίες ότι τα μαχητικά κατέρριψαν το drone, αργότερα έγινε γνωστό ότι τα αεροσκάφη παρακολούθησαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ.


Οι ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους στα βόρεια της χώρας καλώντας τους να μείνουν σε ασφαλές σημείο. 

Την εισβολή του ρωσικού drone επιβεβαίωσε σε ανάρτησή του και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του γράφει ότι το μη επανδρωμένο μπήκε στον ρουμανικό εναέριο χώρο σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα και έμεινε σε αυτόν για περίπου 50 λεπτά.

«Ο ρωσικός στρατός γνωρίζει ακριβώς πού κατευθύνονται τα drones του και πόσο χρόνο μπορούν να παραμείνουν στον αέρα. Οι διαδρομές τους υπολογίζονται πάντα. Δεν μπορεί να είναι σύμπτωση, λάθος ή πρωτοβουλία κάποιων κατώτερων διοικητών. Είναι μια προφανής επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία – και έτσι ακριβώς ενεργούν. Μικρά βήματα στην αρχή, και τελικά μεγάλες απώλειες», τονίζει μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος.

Εν τω μεταξύ, μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας και συμμαχικά απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή στην ανατολική Πολωνία.

Παράλληλα, έκλεισε το αεροδρόμιο του Λούμπλιν και μια ζώνη γύρω από αυτό,  ενώ ακούστηκαν σε κάποιες περιοχές σειρήνες συναγερμού.



Αργότερα, σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανέφερε ότι «το επίπεδο απειλής ακυρώθηκε». Ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή από εδάφους και αέρος και πρόσθεσε ότι «παραμένουμε σε εγρήγορση».


Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας».

«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η πολωνική στρατιωτική διοίκηση στην ανακοίνωσή της.


Στην ανακοίνωση δεν έγινε καμία αναφορά σε τυχόν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου, όπως σημειώνει το Reuters.

Σε κάθε περίπτωση, η κινητοποίηση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία όταν πέρασαν μέσα στον εναέριο χώρο της.

Η παραβίαση από τα ρωσικά drone έγινε τη νύχτα από την Τρίτη προς την Τετάρτη. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε στοχεύσει την Πολωνία.



