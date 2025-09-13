Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ρωσικό drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας - Συναγερμός και στην Πολωνία για «εναέρια απειλή», δείτε βίντεο
Προληπτικής φύσης ενέργειες λένε οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πολωνίας για την κινητοποίηση σε περιοχή κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία
Παράλληλα κινητοποιήθηκαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στη Ρουμανία που ανέφεραν ότι παρακολούθησαν ρωσικό drone που μπήκε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.
Δύο ρουμανικά F-16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Φετέστι για να ελέγξουν την κατάσταση. Παρά κάποιες αρχικές πληροφορίες ότι τα μαχητικά κατέρριψαν το drone, αργότερα έγινε γνωστό ότι τα αεροσκάφη παρακολούθησαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μέχρι που χάθηκε από τα ραντάρ.
Romania's defense ministry: Russian drone flew into Romanian airspace and disappeared from radar while being tracked by F-16s pic.twitter.com/IQ1MFzMFDu— BNO News Live (@BNODesk) September 13, 2025
Οι ρουμανικές Αρχές έστειλαν επείγουσα ειδοποίηση στους κατοίκους στα βόρεια της χώρας καλώντας τους να μείνουν σε ασφαλές σημείο.
The Romanian authorities have announced a danger for settlements near the Romanian-Ukrainian border. pic.twitter.com/A2zkxMteIG— Clash Report (@clashreport) September 13, 2025
Σε ανάρτησή του γράφει ότι το μη επανδρωμένο μπήκε στον ρουμανικό εναέριο χώρο σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα και έμεινε σε αυτόν για περίπου 50 λεπτά.
Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025
Εν τω μεταξύ, μαχητικά αεροσκάφη της Πολωνίας και συμμαχικά απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν την απειλή στην ανατολική Πολωνία.
WATCH: Sirens sound in Swidnik, Poland due to threat of Russian drones entering Polish airspace; video shows soccer players in action as it's going off. pic.twitter.com/TpkbsArSPs— AZ Intel (@AZ_Intel_) September 13, 2025
BREAKING: Poland issues warning due to threat of Russian drones, sirens activated pic.twitter.com/qC8Hd2yWIH— BNO News (@BNONews) September 13, 2025
⚡️BREAKING: POLAND SCRAMBLES MILITARY JETS OVER DRONE THREAT— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025
Lublin Airport has been closed. Air defense units are on high alert on the ground. pic.twitter.com/GQp2Cdd3GQ
Stan zagrożenia odwołany. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w operację w powietrzu i na ziemi. Pozostajemy czujni.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025
Οι πολωνικές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου μας».
«Αυτές οι ενέργειες είναι προληπτικής φύσης και αποσκοπούν στην εξασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η πολωνική στρατιωτική διοίκηση στην ανακοίνωσή της.
Poland issues air raid alert warning to civilians in the following counties: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, Świdnicki, włodawski (Lublin Voivodeship). pic.twitter.com/4VYLaE8erk— Intelschizo (@Schizointel) September 13, 2025
French “Rafale” Multirole Fighter Jets scrambling earlier from an airbase in Poland as part of their first combat alert to defend Polish Airspace, from potential intrusion by Russian one-way attack drones, under NATO’s Eastern Sentry. pic.twitter.com/YnDOZrYy9W— OSINTdefender (@sentdefender) September 13, 2025
Σε κάθε περίπτωση, η κινητοποίηση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την κατάρριψη ρωσικών drone από την Πολωνία όταν πέρασαν μέσα στον εναέριο χώρο της.
Η παραβίαση από τα ρωσικά drone έγινε τη νύχτα από την Τρίτη προς την Τετάρτη. Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν είχε στοχεύσει την Πολωνία.
Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Ουρές έξω από το Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr