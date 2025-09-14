ΗΠΑ: Πέντε μαχητικά αεροσκάφη F-35 προσγειώθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο εν μέσω της έντασης με τη Βενεζουέλα

Ερωτηθείς για τα αεροσκάφη, ένας αξιωματικός του Πενταγώνου δήλωσε: «Δεν έχουμε να ανακοινώσουμε καμία αλλαγή στη στρατιωτική μας στάση προς το παρόν»