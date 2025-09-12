Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines μετά από συναγερμό για πυρκαγιά - Δύο τραυματίες
Το αεροπλάνο κατευθυνόταν από την Ιαπωνία στις Φιλιππίνες

Συναγερμός για πυρκαγιά σήμανε σε αεροσκάφος της United Airlines που κατευθυνόταν από την Ιαπωνία στις Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Η πτήση 32 της United Airlines, εμφάνισε πρόβλημα μόλις 50 λεπτά μετά την απογείωσή της, όταν φλόγες φέρονται να εντοπίστηκαν στον χώρο των αποσκευών.

Το αεροπλάνο, με 142 επιβάτες και πλήρωμα, ήταν ακόμη πάνω από την Ιαπωνία όταν οι πιλότοι αποφάσισαν να επιστρέψουν και να προσγειωθούν στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κανσάι κοντά στην Οσάκα. Στην πίστα το αεροσκάφος υποδέχτηκαν οχήματα έκτακτης ανάγκης και πυροσβεστικά, αν και δεν υπήρξε ορατή ζημιά στο εξωτερικό του αεροπλάνου, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η United Airlines δήλωσε ότι δύο επιβάτες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο μετά από μικρούς τραυματισμούς που υπέστησαν κατά την έκτακτη προσγείωση. Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ότι μετά από έλεγχο του αεροπλάνου στο Κανσάι, δεν εντοπίστηκε κανένα ίχνος πυρκαγιάς. 



Αξιοσημείωτο είναι ότι παραμένει ασαφές τι προκάλεσε την προειδοποίηση για πυρκαγιά στο Boeing 737-800. Επιβάτες είδαν να απομακρύνονται βιαστικά από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις φουσκωτές σκηνές εκτάκτου ανάγκης την Παρασκευή. Η εταιρεία δεν παρέθεσε λεπτομέρειες για τον τρόπο που τραυματίστηκαν οι δύο επιβάτες κατά το περιστατικό.

