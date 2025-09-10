H Λευκορωσία ετοιμάζει το άλλοθι της Ρωσίας: Και στον δικό μας εναέριο χώρο μπήκαν drones που «έχασαν τον δρόμο τους»
«Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν χάσει την πορεία τους ήταν αποτέλεσμα της επίδρασης των μέσων ηλεκτρονικού πολέμου Ουκρνίας-Ρωσίας» υποστήριξε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Λευκορωσίας
Για drones που εισέβαλαν και στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας με ορισμένα από αυτά να καταρρίπτονται έκανε λόγο ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, Πάβελ Μουραβέικο, σύμφωνα με τον οποίο επρόκειτο για «μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έχασαν τον δρόμο του λόγω ηλεκτρονικής παρεμβολής». Όπως σχολιάζει το BBC, δεν αποκλείεται, μάλιστα, αυτή να είναι η δικαιολογία που θα χρησιμοποιήσει η Ρωσία για την εισβολή drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.
«Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής ανταλλαγής χτυπημάτων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας, τα μέσα αεροπορικής άμυνας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας παρακολουθούσαν συνεχώς τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που είχαν χάσει την πορεία τους ως αποτέλεσμα της επίδρασης των μέσων ηλεκτρονικού πολέμου Ουκρνίας-Ρωσίας. Μερικά από τα χαμένα drones καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αεροπορικής άμυνας της χώρας μας πάνω από το έδαφος της δημοκρατίας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Λευκορωσίας που επικαλείται το πρακτορείο TASS.
Σύμφωνα με τον Μουραβέικο, τη Λευκορωσία ενημέρωσε η Πολωνία: «Για να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να σημειωθεί ότι η πολωνική πλευρά ενημέρωσε επίσης τις λευκορωσικές μονάδες που ήταν σε υπηρεσία για την προσέγγιση μη αναγνωρισμένων αεροσκαφών στα σύνορα της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας από το έδαφος της Ουκρανίας».
Ο Μουραβέικο σημείωσε ότι η Λευκορωσία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στον αέρα με την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής.
