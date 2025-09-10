Διαψεύσεις Τραμπ για την επιστολή Έπσταϊν: Δεν είναι αυτή η υπογραφή μου, ούτε ο τρόπος που μιλάω

διέψευσε εκ νέου ότι η επιστολή γενεθλίων προς τονη οποία φέρει το όνομά του, προέρχεται από τον ίδιο, αποδίδοντας την υπόθεση σε πολιτική μεθόδευση τωνΜιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ χαρακτήρισε «ανόητους ισχυρισμούς» την απόδοση της επιστολής σε εκείνον, τονίζοντας πως δεν φέρει την υπογραφή του και ότι δεν αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται.«Δεν είναι η υπογραφή μου, ούτε ο τρόπος που μιλώ, και οποιοσδήποτε με παρακολουθεί χρόνια τώρα, γνωρίζει ότι αυτή δεν είναι η γλώσσα μου. Είναι ανοησίες», δήλωσε χαρακτηριστικά, καθώς πήγαινε να δειπνήσει στην αμερικανική πρωτεύουσα.Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκονται πολιτικοί του αντίπαλοι. «Είναι ξεκάθαρο ότι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο προσπαθούν να αποσπάσουν την προσοχή από τα επιτεύγματα της κυβέρνησής μας», πρόσθεσε.Σε ερώτηση δημοσιογράφων αν θα σκεφτόταν να συναντηθεί με τα θύματα του Έπσταϊν, ο Τραμπ δεν έδωσε σαφή απάντηση. «Δεν ξέρω... δεν μου το έχει προτείνει κανείς», σημείωσε, συμπληρώνοντας: «Σίγουρα, σίγουρα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση, σε ό,τι αφορά την κακοποίηση οποιουδήποτε, αλλά δεν το έχω, δεν το έχω καν σκεφτεί».Ο Τραμπ ρωτήθηκε και για τον, λέγοντας πως θα επικοινωνήσει μαζί του μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης.

