Wall Street Journal: Αυτό είναι το σκίτσο με τις ευχές του Τραμπ στον Επστάιν - Έχει την υπογραφή του

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά για «κατασκευασμένο έγγραφο» - Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκε το «βιβλίο γενεθλίων» του Έπσταϊν, το οποίο περιέχει επιστολές από γνωστούς συνεργάτες και φίλους του
Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση Έπσταϊν στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι δικηγόροι της διαχείρισης της περιουσίας του παρέδωσαν στο Κογκρέσο αντίγραφο του «βιβλίου γενεθλίων» που είχε δημιουργηθεί για τα 50ά του γενέθλια, το 2003. Ανάμεσα στις επιστολές που περιλαμβάνονται στο άλμπουμ, βρίσκεται και μία με την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ, την ύπαρξη της οποίας ο ίδιος έχει αρνηθεί.
Όπως αναφέρει η Wall Street Journal, η επιβεβαίωση ήρθε τη Δευτέρα από μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρόμπερτ Γκαρσία, κορυφαίο μέλος της επιτροπής, δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την έρευνα για τον Έπσταϊν απάτη και ισχυρίστηκε ότι το σημείωμα γενεθλίων δεν υπάρχει. Τώρα γνωρίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ψέματα και κάνει τα πάντα για να καλύψει την αλήθεια. Αρκετά με τα παιχνίδια και τα ψέματα, δώστε στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία τώρα».
Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει τον Ιούλιο το περιεχόμενο του λευκώματος, στο οποίο περιλαμβανόταν επιστολή με το όνομα του Τραμπ, τυπωμένο σε σελίδα με το περίγραμμα γυμνής γυναίκας. Το κείμενο κατέληγε με τη φράση: «Χαρούμενα γενέθλια – και είθε κάθε μέρα να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό». Κάτω από την εικόνα υπήρχε μια υπογραφή «Donald», σχεδιασμένη με τρόπο που μιμούνταν τρίχες εφηβαίου.
Δείτε το σκίτσο:
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απορρίψει κατηγορηματικά τη γνησιότητα του εγγράφου, το οποίο χαρακτήρισε «ψεύτικο πράγμα», και έχει καταθέσει αγωγή εναντίον της εφημερίδας, των δημοσιογράφων και της μητρικής εταιρείας News Corp, κατηγορώντας τους για συκοφαντική δυσφήμιση.
Το «βιβλίο γενεθλίων», το οποίο είχε επιμεληθεί η Γκισλέιν Μάξγουελ, περιείχε ευχές από δεκάδες γνωστούς, συνεργάτες και φίλους του Έπσταϊν, όπως ο Μπιλ Κλίντον. Ορισμένα μηνύματα ήταν τυπικές ευχές, ενώ άλλα περιείχαν σεξουαλικά υπονοούμενα ή σκίτσα. Ο Τραμπ εμφανιζόταν στην ενότητα «Φίλοι», μαζί με άλλες προσωπικότητες της εποχής.
Η σχέση Τραμπ–Έπσταϊν έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τα ΜΜΕ. Οι δύο άνδρες κοινωνικοποιούνταν στη Φλόριντα τη δεκαετία του ’90, με τον Έπσταϊν να επισκέπτεται συχνά το κλαμπ Mar-a-Lago και να ταξιδεύει με τον Τραμπ με το ιδιωτικό του αεροσκάφος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει υποστηρίξει ότι η σχέση τους διακόπηκε πριν από περίπου 15 χρόνια, λόγω μιας διαμάχης για υπαλλήλους που ο Έπσταϊν είχε «πάρει» από το Mar-a-Lago.
Η υπόθεση των αρχείων του Έπσταϊν συνεχίζει να απασχολεί το Κογκρέσο, με βουλευτές να ζητούν πλήρη διαφάνεια. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει διευκρινίσει ότι δεν υπάρχει λίστα «πελατών» που να σχετίζεται με το κύκλωμα trafficking του Έπσταϊν, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συμμάχους του Τραμπ που επίσης ζητούν δημοσιοποίηση των εγγράφων.
Η Μάξγουελ, που καταδικάστηκε για συνέργεια στην υπόθεση, έχει παραδεχθεί ότι όντως συνέταξε το λεύκωμα για τα γενέθλια του Έπσταϊν, αλλά υποστηρίζει ότι δεν θυμάται ποιοι συμμετείχαν με επιστολές.
Η διαμάχη για το περιεχόμενο του λευκώματος και το κατά πόσο ο Τραμπ συνέβαλε σε αυτό ενισχύει τη σκιά που εξακολουθεί να ρίχνει το όνομα του Έπσταϊν στην αμερικανική πολιτική σκηνή, σχεδόν έξι χρόνια μετά τον θάνατό του στη φυλακή.
