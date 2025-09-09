Το σκίτσο του Τραμπ στον Έπσταϊν με το γυναικείο σώμα - Ο ίδιος λέει ότι είναι πλαστό, τι ισχύει με την υπογραφή του
Το σκίτσο του Τραμπ στον Έπσταϊν με το γυναικείο σώμα - Ο ίδιος λέει ότι είναι πλαστό, τι ισχύει με την υπογραφή του
Ανάλυση του Wall Street Journal στα χαρακτηριστικά της επιστολής που φέρεται να υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα 50ά γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν
Η υπόθεση γύρω από μια επιστολή που περιλαμβανόταν στο λεύκωμα για τα 50ά γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν παίρνει νέα τροπή, καθώς οι διαχειριστές της περιουσίας του παρέδωσαν στο Κογκρέσο αντίγραφό της. Η επιστολή φέρεται να φέρει την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ και συνοδεύεται από σκίτσο γυναικείου σώματος, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει πως πρόκειται για «πλαστό έγγραφο».
Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει από τον Ιούλιο το περιεχόμενο του λευκώματος, που δημιουργήθηκε το 2003 και περιείχε ευχές από γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον και ο Λεόν Μπλακ. Ορισμένα μηνύματα είχαν απλώς τυπικές ευχές, άλλα όμως περιείχαν σεξουαλικά υπονοούμενα ή σχέδια. Το αμερικανικό μέσο επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει την υπόθεση.
Δείτε το σκίτσο:
Η επίμαχη επιστολή διακρίνεται για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν τραβήξει την προσοχή των ερευνητών και των μέσων:
Η υπογραφή: Πρόκειται για ένα «στριφτό» «Donald», τοποθετημένο κάτω από το σκίτσο ώστε να θυμίζει τρίχες εφηβαίου. Αν και ο Τραμπ συνήθως υπογράφει με το πλήρες όνομά του, έχουν υπάρξει και άλλες επιστολές του με πιο απλοποιημένη μορφή.
Το σκίτσο: Απεικονίζει με χοντρές γραμμές γυναικείο σώμα, με χαρακτηριστικές καμπύλες. Στο παρελθόν, σχέδια και σκίτσα που αποδίδονται στον Τραμπ, όπως το περίφημο σκίτσο της Νέας Υόρκης, έχουν πωληθεί σε δημοπρασίες.
Το κείμενο: Το σημείωμα είναι δακτυλογραφημένο, σε ύφος φανταστικού διαλόγου, γραμμένο σε τρίτο πρόσωπο. Ο Τραμπ έχει συχνά αναφερθεί στον εαυτό του με τον ίδιο τρόπο σε δημόσιες ομιλίες και αναρτήσεις.
Η φρασεολογία: Η επιστολή περιλαμβάνει τη φράση «Enigmas never age, have you noticed that?» και καταλήγει με το «Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret». Η λέξη «enigma» έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ σε παλαιότερα βιβλία του, ενώ η έκφραση «a wonderful thing» εμφανίζεται συχνά σε δημόσιο λόγο του.
Παρά τη σαφή απόρριψη του Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τον Τύπο για διασπορά ψευδών ειδήσεων και έχει καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση, η υπόθεση εξακολουθεί να τροφοδοτεί πολιτική ένταση στην Ουάσιγκτον. Δημοκρατικοί βουλευτές καλούν πλέον σε πλήρη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν την αντιπολίτευση για πολιτικά παιχνίδια.
Η διαμάχη αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς το περιεχόμενο του λευκώματος αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης του Κογκρέσου και πιθανό πεδίο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τις σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν.
Η Wall Street Journal είχε αποκαλύψει από τον Ιούλιο το περιεχόμενο του λευκώματος, που δημιουργήθηκε το 2003 και περιείχε ευχές από γνωστές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο Τραμπ, ο Μπιλ Κλίντον και ο Λεόν Μπλακ. Ορισμένα μηνύματα είχαν απλώς τυπικές ευχές, άλλα όμως περιείχαν σεξουαλικά υπονοούμενα ή σχέδια. Το αμερικανικό μέσο επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει την υπόθεση.
Δείτε το σκίτσο:
Η επίμαχη επιστολή διακρίνεται για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχουν τραβήξει την προσοχή των ερευνητών και των μέσων:
Η υπογραφή: Πρόκειται για ένα «στριφτό» «Donald», τοποθετημένο κάτω από το σκίτσο ώστε να θυμίζει τρίχες εφηβαίου. Αν και ο Τραμπ συνήθως υπογράφει με το πλήρες όνομά του, έχουν υπάρξει και άλλες επιστολές του με πιο απλοποιημένη μορφή.
Το σκίτσο: Απεικονίζει με χοντρές γραμμές γυναικείο σώμα, με χαρακτηριστικές καμπύλες. Στο παρελθόν, σχέδια και σκίτσα που αποδίδονται στον Τραμπ, όπως το περίφημο σκίτσο της Νέας Υόρκης, έχουν πωληθεί σε δημοπρασίες.
Το κείμενο: Το σημείωμα είναι δακτυλογραφημένο, σε ύφος φανταστικού διαλόγου, γραμμένο σε τρίτο πρόσωπο. Ο Τραμπ έχει συχνά αναφερθεί στον εαυτό του με τον ίδιο τρόπο σε δημόσιες ομιλίες και αναρτήσεις.
Η φρασεολογία: Η επιστολή περιλαμβάνει τη φράση «Enigmas never age, have you noticed that?» και καταλήγει με το «Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret». Η λέξη «enigma» έχει χρησιμοποιηθεί από τον Τραμπ σε παλαιότερα βιβλία του, ενώ η έκφραση «a wonderful thing» εμφανίζεται συχνά σε δημόσιο λόγο του.
Παρά τη σαφή απόρριψη του Τραμπ, ο οποίος κατηγορεί τον Τύπο για διασπορά ψευδών ειδήσεων και έχει καταθέσει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση, η υπόθεση εξακολουθεί να τροφοδοτεί πολιτική ένταση στην Ουάσιγκτον. Δημοκρατικοί βουλευτές καλούν πλέον σε πλήρη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν την αντιπολίτευση για πολιτικά παιχνίδια.
Η διαμάχη αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς το περιεχόμενο του λευκώματος αποτελεί πλέον αντικείμενο διερεύνησης του Κογκρέσου και πιθανό πεδίο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από τις σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν.
Ειδήσεις σήμερα:
Γιώργος Χρανιώτης: Χρωστάω μια συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν ζει, μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ σε αυτό
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Γιώργος Χρανιώτης: Χρωστάω μια συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν ζει, μπορεί άθελά μου να συνέβαλα και εγώ σε αυτό
Συνελήφθη διευθυντής καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι, ζητούσε έως και 5.000 ευρώ
Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί στο δημόσιο: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα - Αναλυτικά παραδείγματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα