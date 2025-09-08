Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Πέθανε ο βιολόγος Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής για τη μελέτη των ρετροϊών
Πέθανε ο βιολόγος Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής για τη μελέτη των ρετροϊών
Θεωρείται μεγάλη μορφή της μοριακής βιολογίας - Το Νόμπελ του δόθηκε για τις έρευνές του για τους ρετροϊούς, όπως ο HIV
Ο Αμερικανός βιολόγος Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, που βραβεύτηκε με Νόμπελ Ιατρικής το 1975, σε ηλικία μόλις 37 ετών αλλά η καριέρα του αμαυρώθηκε από μια άδικη κατηγορία περί απάτης, πέθανε το Σάββατο στα 87 του, μετέδωσαν σήμερα πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Ο καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) Ντέβιντ Μπάλτιμορ θεωρείται μεγάλη μορφή της μοριακής βιολογίας. Το Νόμπελ του δόθηκε για τις έρευνές του για τους ρετροϊούς, όπως ο HIV, και κυρίως για την ανακάλυψη ενός ιικού ενζύμου που εξηγούσε πώς γίνεται η αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα. Η ανακάλυψη αυτή υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των γονιδιακών θεραπειών.
Η καριέρα του και η φήμη του κινδύνευσαν το 1986, όταν ενεπλάκη σε μια υπόθεση επιστημονικής απάτης. Ο ίδιος δεν κατηγορήθηκε ποτέ ευθέως, ωστόσο μια Γιαπωνέζα συνεργάτιδά του, με την οποία είχε συγγράψει μια μελέτη, κατηγορήθηκε από μια ερευνήτρια για παραποίηση δεδομένων σε ένα πείραμα ανοσολογίας.
Ο Μπάλτιμορ αναγκάστηκε πολλές φορές, το 1988 και το 1989, να απαντήσει για το θέμα δημοσίως, ακόμη και σε μια Επιτροπή του Κογκρέσου. Το 1991 υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του Πανεπιστημίου Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, αφού παρέμεινε στο αξίωμα μόλις για 18 μήνες.
Μόνο το 1996 ο καθηγητής Μπάλτιμορ και η συνεργάτιδά του απαλλάχθηκαν οριστικά από κάθε υποψία. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να την ξεχάσω», είπε ο ίδιος αργότερα στην εφημερίδα New York Times, αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του.
Ο καθηγητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) Ντέβιντ Μπάλτιμορ θεωρείται μεγάλη μορφή της μοριακής βιολογίας. Το Νόμπελ του δόθηκε για τις έρευνές του για τους ρετροϊούς, όπως ο HIV, και κυρίως για την ανακάλυψη ενός ιικού ενζύμου που εξηγούσε πώς γίνεται η αντιγραφή της γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα. Η ανακάλυψη αυτή υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη των γονιδιακών θεραπειών.
Η καριέρα του και η φήμη του κινδύνευσαν το 1986, όταν ενεπλάκη σε μια υπόθεση επιστημονικής απάτης. Ο ίδιος δεν κατηγορήθηκε ποτέ ευθέως, ωστόσο μια Γιαπωνέζα συνεργάτιδά του, με την οποία είχε συγγράψει μια μελέτη, κατηγορήθηκε από μια ερευνήτρια για παραποίηση δεδομένων σε ένα πείραμα ανοσολογίας.
Ο Μπάλτιμορ αναγκάστηκε πολλές φορές, το 1988 και το 1989, να απαντήσει για το θέμα δημοσίως, ακόμη και σε μια Επιτροπή του Κογκρέσου. Το 1991 υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από την προεδρία του Πανεπιστημίου Ροκφέλερ της Νέας Υόρκης, αφού παρέμεινε στο αξίωμα μόλις για 18 μήνες.
Μόνο το 1996 ο καθηγητής Μπάλτιμορ και η συνεργάτιδά του απαλλάχθηκαν οριστικά από κάθε υποψία. «Δεν θα μπορούσα ποτέ να την ξεχάσω», είπε ο ίδιος αργότερα στην εφημερίδα New York Times, αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του.
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα