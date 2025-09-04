Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα με τους 15 νεκρούς
Τελεφερίκ Λισαβόνα Πορτογαλία Νεκροί

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα με τους 15 νεκρούς

Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια - Η δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας μετά την ανατροπή του βαγονιού

Εθνικό πένθος στην Πορτογαλία μετά τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ στη Λισαβόνα με τους 15 νεκρούς
Η Πορτογαλία κήρυξε σήμερα μία ημέρα εθνικού πένθους, την επομένη του εκτροχιασμού ενός εμβληματικού τελεφερίκ της Λισαβόνας σε μία από τις πιο τουριστικές συνοικίες της πορτογαλικής πρωτεύουσας που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ σε 18 ανέρχονται οι τραυματίες.

Η δικαιοσύνη ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας μετά την ανατροπή του βαγονιού του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια, που συνδέει την πλατεία Ρόσιο με τις συνοικίες Μπάιρο Άλτο και Πρίντσιπε Ρεάλ. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το τελεφερίκ, εντελώς διαλυμένο, να έχει πέσει πάνω σ' ένα τοίχο και να βρίσκεται μέσα σ' ένα σύννεφο καπνού, αφού κατά τα φαινόμενα δεν κατάφερε να πάρει τη στροφή στο κάτω μέρος του δρόμου στον οποίο κινούνταν.



Μερικά μέτρα πιο κάτω, ένα άλλο τελεφερίκ είναι σταματημένο. Περαστικοί κοιτάζουν εμβρόντητοι το δυστύχημα που έχει μόλις συμβεί.

Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της σύγκρουσης που σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους τις πρώτες βραδινές ώρες ο Τιάγκο Αουγκούστο, υπεύθυνος της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, διευκρινίζοντας ότι ξένοι βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει την εθνικότητά τους.

Το τελεφερίκ αυτό, το οποίο μπορεί να μεταφέρει γύρω στους 40 επιβάτες (τους μισούς από τους οποίους ορθίους), είναι ένα μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν πολυάριθμοί τουρίστες που επισκέπτονται την πορτογαλική πρωτεύουσα.

Είναι «μια τραγωδία που δεν είχε συμβεί ποτέ στην πόλη μας», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας Κάρλος Μοέδας.

