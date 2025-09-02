Ο Σι ετοιμάζει επίδειξη δύναμης απέναντι στις ΗΠΑ με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο – Ποιους ηγέτες θα έχει στο πλάι του

Η παρέλαση της Τετάρτης, που συμπίπτει με την 80ή επέτειο της παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, προσφέρει στον Σι το ιδανικό σκηνικό για να παρουσιάσει την Κίνα ως θεματοφύλακα μιας «μεταπολεμικής τάξης» διαφορετικής από αυτήν που έχτισαν οι ΗΠΑ.Όπως και ο Πούτιν, έτσι και ο Σι αντλεί από την ιστορία για να οικοδομήσει μια αφήγηση που θέλει την Κίνα και τη Ρωσία ως υπερασπιστές της νομιμότητας απέναντι σε μια Δύση που, όπως λένε, αγνοεί τις «νόμιμες ανησυχίες ασφαλείας» των άλλων.Η συνολική εικόνα είναι ξεκάθαρη: ο Σι προχωρά σε μια εκστρατεία απονομιμοποίησης της αμερικανικής ηγεσίας, διάρρηξης της δυτικής συνοχής και ανάδειξης της Κίνας ως αξιόπιστης εναλλακτικής.Η Κίνα όμως δεν κλείνει τα μάτια και στην ευκαιρία που σήμερα έχει να περάσει το μήνυμα της απόλυτης ισχύος σε κάθε επίπεδο και στους ισχυρούς που σήμερα βρίσκονται στο Πεκίνο. Για τον Σι είναι επίσης σημαντικό να καταστεί σαφές με κάθε τρόπο πως η σκυτάλη της κυριαρχίας έχει παραδοθεί. Είναι ο ίδιος και η χώρα του αυτοί που θα έχουν τον τελευταίο λόγο στις σημαντικές αποφάσεις και εξελίξεις και θα αναλάβει το Πεκίνο και ο ίδιος προσωπικά την σταθερότητα και την τάξη στην περιοχή – όπως τουλάχιστον την «ευαγγελίζεται» ο ίδιος. Ο Πούτιν για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες εμφανίζεται δεκτικός σε συναντήσεις τις οποίες δεν έχει επιλέξει αλλά του έχουν «επιβληθεί» και είναι δεδομένο πως για να συνεχίσει να στηρίζει τα δικά του σχέδια θα πρέπει να κάνει όλες – χωρίς καμία εξαίρεση – τις μεγάλες ή μικρές «εκπτώσεις» που ζητά ή θα ζητήσει ο «Κόκκινος Δράκος».