Εκτελέσεις στο Ιράν: Ρεκόρ 17ετίας και πολιτική κρίση μετά τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
Εκτελέσεις στο Ιράν: Ρεκόρ 17ετίας και πολιτική κρίση μετά τις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
Αναλυτές εκτιμούν ότι το κύμα εκτελέσεων σχετίζεται με την προσπάθεια του καθεστώτος να ελέγξει την εσωτερική αναταραχή που προκάλεσαν οι στοχευμένες επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο πυρηνικό του πρόγραμμα
Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση του πυρηνικού της προγράμματος από ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να δημιουργήσει συνθήκες αστάθειας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε εμφύλιο πόλεμο.
Σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, τόσο λόγω της εσωτερικής καταστολής όσο και της διεθνούς απομόνωσης. Η έκθεση αναφέρει ότι το Ιράν έχει εκτελέσει σχεδόν 900 ανθρώπους από τις αρχές του έτους, χρησιμοποιώντας την πρακτική αυτή ως εργαλείο εκφοβισμού.
Οι συντάκτες της έκθεσης προειδοποιούν ότι εάν το καθεστώς καταρρεύσει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δημιουργίας πολιτικού κενού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφύλια σύρραξη. «Αυτό είναι ένα σενάριο που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος για τον ιρανικό λαό», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με την επισήμανση ότι κάθε μετάβαση θα πρέπει να είναι γρήγορη και χωρίς βίαιες αναταράξεις.
Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για τη συνεχιζόμενη δέσμευση του καθεστώτος να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ κατηγορεί την Τεχεράνη ότι εξακολουθεί να εξάγει τρομοκρατία τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων φαίνεται να έχουν επιφέρει πλήγμα, χωρίς ωστόσο να εξαλείφουν τον στρατηγικό και ασφαλείας κίνδυνο που προέρχεται από το καθεστώς.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ιρανική αντιπολίτευση, η οποία περιγράφεται ως «πολιτισμικά φιλελεύθερη και διψασμένη για ελευθερία». Ωστόσο, τονίζεται ότι η ικανότητα του καθεστώτος να καταπνίγει και να ενσωματώνει την αντιπολίτευση ενέχει κινδύνους, καθώς η πολιτισμική αντίσταση τροφοδοτείται από την κοινωνική και οικονομική δυσαρέσκεια.
«Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη προοπτική για την κινητοποίηση της ιρανικής αντιπολίτευσης, εφόσον υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα και όχι ένα κενό εξουσίας», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει την καλύτερη λύση τόσο για τον περιορισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς στη διεθνή κοινότητα όσο και για την ίδια την κοινωνία του Ιράν.
Σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, το ιρανικό καθεστώς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση, τόσο λόγω της εσωτερικής καταστολής όσο και της διεθνούς απομόνωσης. Η έκθεση αναφέρει ότι το Ιράν έχει εκτελέσει σχεδόν 900 ανθρώπους από τις αρχές του έτους, χρησιμοποιώντας την πρακτική αυτή ως εργαλείο εκφοβισμού.
Οι συντάκτες της έκθεσης προειδοποιούν ότι εάν το καθεστώς καταρρεύσει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος δημιουργίας πολιτικού κενού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφύλια σύρραξη. «Αυτό είναι ένα σενάριο που πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος για τον ιρανικό λαό», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με την επισήμανση ότι κάθε μετάβαση θα πρέπει να είναι γρήγορη και χωρίς βίαιες αναταράξεις.
Η έκθεση κάνει επίσης λόγο για τη συνεχιζόμενη δέσμευση του καθεστώτος να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, ενώ κατηγορεί την Τεχεράνη ότι εξακολουθεί να εξάγει τρομοκρατία τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων φαίνεται να έχουν επιφέρει πλήγμα, χωρίς ωστόσο να εξαλείφουν τον στρατηγικό και ασφαλείας κίνδυνο που προέρχεται από το καθεστώς.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ιρανική αντιπολίτευση, η οποία περιγράφεται ως «πολιτισμικά φιλελεύθερη και διψασμένη για ελευθερία». Ωστόσο, τονίζεται ότι η ικανότητα του καθεστώτος να καταπνίγει και να ενσωματώνει την αντιπολίτευση ενέχει κινδύνους, καθώς η πολιτισμική αντίσταση τροφοδοτείται από την κοινωνική και οικονομική δυσαρέσκεια.
«Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη προοπτική για την κινητοποίηση της ιρανικής αντιπολίτευσης, εφόσον υπάρχει ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα και όχι ένα κενό εξουσίας», αναφέρει η έκθεση, προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτελέσει την καλύτερη λύση τόσο για τον περιορισμό της απειλής που θέτει το ιρανικό καθεστώς στη διεθνή κοινότητα όσο και για την ίδια την κοινωνία του Ιράν.
Ειδήσεις σήμερα:
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια - Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ
Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ
Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια - Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα