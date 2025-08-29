ΟΗΕ: Τουλάχιστον 841 άτομα έχουν εκτελεστεί στο Ιράν από τις αρχές του έτους

Τουλάχιστονάτομα έχουν εκτελεστεί στοαπό την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον, ο οποίος καταδικάζει «τη συστηματική χρήση της θανατικής ποινής ως μέσο εκφοβισμού από το κράτος».«Μόνο τον Ιούλιο, οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν 110 άτομα. Αυτό αντιπροσωπεύει περισσότερο από το διπλάσιο του αριθμού των ατόμων που εκτελέστηκαν τον Ιούλιο του περασμένου έτους και ακολουθεί μια σημαντική αύξηση των εκτελέσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025», δήλωσε η εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.«Ο υψηλός αριθμός εκτελέσεων δείχνει ένα συστηματικό σχήμα χρήσης της θανατικής ποινής ως εργαλείου εκφοβισμού του κράτους, με δυσανάλογη επικέντρωση στις εθνοτικές μειονότητες και στους μετανάστες», προειδοποίησε.εξέφρασε ιδιαιτέρως τη λύπη της για τη χρήση των δημόσιων εκτελέσεων στο Ιράν, καθώς το γραφείο δικαιωμάτων του ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών τεκμηρίωσε 7 τέτοιες περιπτώσεις από την αρχή της χρονιάς.«Οι δημόσιες εκτελέσεις προσθέτουν άλλη μια στιβάδα προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, (…) όχι μόνον της αξιοπρέπειας των ανθρώπων που αφορούν, αυτών που εκτελούνται, αλλά και αυτής όλων όσοι πρέπει να τις παρακολουθήσουν», σημείωσε.«Το ψυχολογικό τραύμα από την παρακολούθηση ενός δημόσιου απαγχονισμού, ιδιαίτερα για τα παιδιά, είναι απαράδεκτο», τόνισε.Σύμφωνα με τη Ραβίνα Σαμντασάνι, 11 άνθρωποι στο Ιράν βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με «επικείμενη εκτέλεση», οι 6 από τους οποίους κατηγορούνται για «ένοπλη εξέγερση» επειδή φέρεται ότι ανήκουν στην εξόριστη αντιπολίτευση των Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν.Οι υπόλοιποι 5 έχουν καταδικαστεί σε θάνατο για τη συμμετοχή τους στις διαδηλώσεις σε μεγάλη κλίμακα του 2022, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν επικύρωσε την περασμένη εβδομάδα την καταδίκη σε θάνατο της ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των εργαζομένων Σαριφέχ Μοχαμαντί.«Η θανατική ποινή δεν συνάδει με το δικαίωμα στη ζωή και είναι ασύμβατη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», τόνισε η Σαμντασάνι.«Ο κίνδυνος που δημιουργεί να εκτελεστούν αθώοι άνθρωποι είναι απαράδεκτος. Δεν θα έπρεπε ποτέ να επιβάλλεται για πράξεις που προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων του ανθρώπου», σύμφωνα με την ίδια.Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ καλεί την ιρανική κυβέρνηση «να μην εφαρμόσει τη θανατική ποινή κατά των προσώπων αυτών κι άλλων ανθρώπων που βρίσκονται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών», κατέληξε η Σαμντασάνι.