Ουκρανία: Ερευνάται για διαφθορά η εταιρεία που αναπτύσσει τον πύραυλο κρουζ «Φλαμίνγκο»
Σύμφωνα με αναφορές η Fire Point ενδέχεται να παραπλάνησε το κράτος σε ζητήματα τιμολόγησης και παραδόσεων - Σαν τελικός δικαιούχος της, εμφανίζεται ο συνιδιοκτήτης της πρώην κινηματογραφικής εταιρείας του Ζελένσκι
Έρευνα σε βάρος της Fire Point, της εταιρείας που αναπτύσσει τα drones μακράς εμβέλειας FP-1 και τον πύραυλο «Flamingo», έχουν ξεκινήσει οι ουκρανικές Αρχές μετά από υπόνοιες για υπερκοστολόγηση εξαρτημάτων και αμφισβητούμενες παραδόσεις στο υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης που επικαλείται ο Kyiv Indepedent.
Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) στην Ουκρανία ερευνά τη Fire Point, μια από τις πλέον προβεβλημένες πλέον αμυντικές εταιρείες της χώρας, έπειτα από αναφορές ότι ενδέχεται να παραπλάνησε το κράτος σε ζητήματα τιμολόγησης και παραδόσεων. Πέντε πηγές με γνώση της υπόθεσης, ανάμεσά τους νυν και πρώην αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της βιομηχανίας, επιβεβαίωσαν την έρευνα, υπό καθεστώς ανωνυμίας.
Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην εταιρεία, αλλά εκτείνεται και σε φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αρχές εξετάζουν τον συνιδιοκτήτη της πρώην κινηματογραφικής εταιρείας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος εμφανίζεται ως τελικός δικαιούχος της Fire Point.
Παρότι μέχρι πρόσφατα η Fire Point ήταν σχεδόν άγνωστη εκτός των στρατιωτικών κύκλων της Ουκρανίας, φέρεται να συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους παραλήπτες κονδυλίων του υπουργείου Άμυνας για την ανάπτυξη drones, σύμφωνα με σχετικά έγγραφα. Η εταιρεία έχει πρόσφατα εντείνει τις δημόσιες παρεμβάσεις της, προβάλλοντας διεθνώς τα drones FP-1 και τον πύραυλο «Flamingo».
Σε δηλώσεις του την περασμένη εβδομάδα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον «Flamingo» ως «το πιο επιτυχημένο» βλήμα του ουκρανικού οπλοστασίου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης οπλικών συστημάτων μακράς εμβέλειας για πλήγματα σε στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία, με στόχο την επιβράδυνση της πολεμικής μηχανής της Μόσχας.
Η NABU εξετάζει αν η Fire Point υπερκοστολόγησε την αξία εξαρτημάτων, αν παρουσίασε μεγαλύτερο αριθμό παραδόσεων drones από τις πραγματικές, ή αν συνέβησαν και τα δύο ταυτόχρονα.
Ukraine’s new Flamingo (FP-5) cruise missile, 3,000km range, 1,000kg warhead, can hit all major Russian bomber bases and vital oil refineries. Panic in Moscow is rising, with estimates suggesting Ukraine may already have hundreds, if not thousands, in stock. #StandWithUkraine pic.twitter.com/Sz7MWYzy65— Anonymous (@YourAnonCentral) August 22, 2025
