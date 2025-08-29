Πώς η Βόρεια Κορέα έκλεψε 1.000 Volvo τη δεκαετία του 1970

Η Volvo είχε στείλει 1.000 αυτοκίνητα στη Βόρεια Κορέα με την αξία τους να αγγίζει σήμερα τα 277 εκατομμύρια ευρώ - Το ποσό αυτό δεν έχει αποπληρωθεί και ο Κιμ δεν δείχνει πως σκοπεύει να το κάνει