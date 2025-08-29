Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Πώς η Βόρεια Κορέα έκλεψε 1.000 Volvo τη δεκαετία του 1970
Η Volvo είχε στείλει 1.000 αυτοκίνητα στη Βόρεια Κορέα με την αξία τους να αγγίζει σήμερα τα 277 εκατομμύρια ευρώ - Το ποσό αυτό δεν έχει αποπληρωθεί και ο Κιμ δεν δείχνει πως σκοπεύει να το κάνει
Μία παράξενη ιστορία που κρατά περίπου μισό αιώνα ενώνει τη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία Volvo και την Bόρεια Κορέα σε μία πώληση αυτοκινήτων που δεν είχε την προβλεπόμενη κατάληξη και αποτελεί ένα μόνιμο «αγκάθι» στις σχέσεις των δύο πλευρών. Η αρχή του κουβαριού πηγαίνει πολλές δεκαετίες πίσω, όταν μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου όλες οι χώρες του κόσμου προσπαθούσαν να ορθοποδήσουν.
Ανάμεσα σε αυτές και η Σουηδία, η οποία στα μέσα της δεκαετίας του '60 έχει πλέον σταθεί στα πόδια της και η Volvo βρίσκεται σε φάση επέκτασης των εργασιών της, στοχεύοντας σε εξαγωγές σε διάφορες χώρες του κόσμου. Mάλιστα η επιτυχία ήταν αρκετά μεγάλη σε χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και άλλες με το «Made in Sweden» να γίνεται συνώνυμο της καλής ποιότητας και της εξελιγμένης τεχνολογίας.
Μέσα στην γενικότερη ευφορία που επικρατούσε, η κυβέρνηση της Σουηδίας και η Volvo αποφάσισαν ότι και η Βόρεια Κορέα ήταν μία καλή εξαγωγική ευκαιρία για να κάνουν δουλειές.
Έβλεπαν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στη συγκεκριμένη αγορά, έστω και αν τα προβλήματα ήταν ήδη εμφανή και η οικονομία βασιζόταν σε εξωτερική βοήθεια. Μάλιστα για να προωθηθούν καλύτερα, η σουηδική κυβέρνηση άνοιξε και πρεσβεία στην Βόρεια Κορέα, με τη Σουηδία να γίνεται η πρώτη από τις δυτικές χώρες που προχώρησε σε τέτοιο βήμα.
Η συμφωνία προέβλεπε την αγορά 1.000 μοντέλων 144 της Volvo. Ο ενθουσιασμός των Σουηδών ήταν μεγάλος, όμως δεν γνώριζαν ότι οι Βορειοκορεάτες δεν είχαν σκοπό... να πληρώσουν δεκάρα για τα αυτοκίνητα που θα παραλάμβαναν.
Οι Σουηδοί έφτιαξαν και παρέδωσαν τα αυτοκίνητα και τα έστειλαν στην Κορέα. Συνολικά, χρειάστηκε ένας χρόνος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τα αυτοκίνητα μοιράστηκαν ανάμεσα στα εξέχοντα μέλη του κόμματος και της κυβέρνησης.
To Volvo 144 ήταν ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο για τα δεδομένα της δεκαετίας του '70, ιδιαίτερα αξιόπιστο και λειτουργικό. Ήταν ένα μεγάλο τετράθυρο σεντάν, με 4κύλινδρο κινητήρα, και είχε τεράστια επιτυχία σε αρκετές χώρες του κόσμου.
Στην Βόρεια Κορέα παραδόθηκαν μοντέλα που κατασκευάστηκαν το 1972 και το 1973 και δεκάδες από αυτά συνεχίζουν να κυκλοφορούν στην χώρα, η οποία διαθέτει ελάχιστα αυτοκίνητα σε κυκλοφορία.
Παρά το ότι οι Σουηδοί παρέδωσαν το εμπόρευμα, οι Βορειοκορεάτες ποτέ δεν έδωσαν πίσω τα 110 εκατ. ευρώ που ήταν η αξία τους εκείνη την εποχή (1976). Η Βόρεια Κορέα δεν απάντησε ποτέ στο αίτημα για αποπληρωμή, αλλά και οι Σουηδοί δεν το ξέχασαν.
Από τότε μέχρι σήμερα επανέρχονται μία φορά κάθε δύο χρόνια, ζητώντας τα χρήματα, τα οποία σύμφωνα με το Σουηδικό Υπουργείο Εξωτερικών, το ποσό έχει πλέον ανέβει στα 277 εκατομμύρια ευρώ.
Πάντως η σουηδική κυβέρνηση αποφάσισε να ξεχρεώσει η ίδια την Volvo, και να αναλάβει αυτή την πίεση για να πάρει πίσω τα χρήματά της. Κάτι που μάλλον δεν θα γίνει ποτέ, μιας και ο Κιμ έχει άλλα πράγματα για να ανησυχεί.
Με πληροφορίες από Newsauto
