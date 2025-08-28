Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Στο Μεξικό και τον Ισημερινό την ερχόμενη εβδομάδα ο Ρούμπιο
Πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Κεντρική και Νότια Αμερική από τις αρχές του χρόνου
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Μεξικό και τον Ισημερινό την ερχόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να πατάξει την παράτυπη μετανάστευση στις ΗΠΑ, να καταπολεμήσει τα καρτέλ ναρκωτικών και να αντιμετωπίσει την κινεζική επιρροή στην περιοχή.
Ο Ρούμπιο θα μεταβεί στο Μεξικό, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μεγαλύτερη συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης και καρτέλ ναρκωτικών.
Στον Ισημερινό, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντανιέλ Νομπόα και θα τον ενθαρρύνει να πάρει αποστάσεις από την Κίνα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.
Το ταξίδι του Ρούμπιο, του πρώτου Λατίνου υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, σηματοδοτεί την τελευταία του επίσκεψη στην περιοχή. Ήδη επισκέφθηκε χώρες της Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό ως επικεφαλής της διπλωματίας στην Ουάσινγκτον νωρίτερα φέτος και αργότερα μετέβη ξανά τον Μάρτιο στην Καραϊβική, καθώς οι ΗΠΑ θέλουν να επικεντρωθούν στην περιοχή.
