Τα «μάζεψε» ξανά ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών μετά τις δηλώσεις περί ΔΝΤ
Ο Ερίκ Λομπάρ εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Γαλλία θα έχει τον προϋπολογισμό του 2026 μέσα στην προβλεπόμενη χρονική περίοδο
Να «μαζέψει» εκ νέου τις δηλώσεις που έκανε προχθές περί πιθανής ανάγκης της Γαλλίας να προσφύγει στο ΔΝΤ, επιχείρησε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Ερικ Λομπάρ.
Κατά τη συμμετοχή του στην ετήσια συνάντηση των Γάλλων επιχειρηματιών, ο Λομπάρ εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Γαλλία θα έχει τον προϋπολογισμό του 2026 μέσα στην προβλεπόμενη χρονική περίοδο. «Είμαι πεπεισμένος ότι θα έχουμε έναν προϋπολογισμό για το 2026 εντός των προθεσμιών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Λομπάρ συνέχισε την παρέμβασή του, επισημαίνοντας ότι δεν πιστεύει στην ύπαρξη μιας οικονομικής κρίσης που να απειλεί την ανάπτυξη της χώρας, απορρίπτοντας τις ανησυχίες που προέρχονται από διάφορους οικονομικούς κύκλους. «Δεν πιστεύω στην οικονομική κρίση», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για την ισχυρή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.
Όσον αφορά το φόρο κληρονομιάς (ISF), ο Ερίκ Λομπάρ υπογράμμισε ότι αυτός έχει «εντελώς εξαιρεθεί» από τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό του 2026. Αναφερόμενος στις προγενέστερες επιπτώσεις του ISF, υπογράμμισε ότι ο φόρος αυτός είχε αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομία της Γαλλίας, επισημαίνοντας την ανάγκη για πλήρη απομάκρυνση του από τις οικονομικές πολιτικές της χώρας.
Σύμφωνα με τον Λομπάρ, «ο ISF είχε πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα μας, και γι' αυτό πρέπει να εξαιρεθεί πλήρως από τις μελλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις». Αντί για τον φόρο κληρονομιάς, ο Λομπάρ έκανε λόγο για νέες συζητήσεις που αφορούν την κατανομή των προσπαθειών σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. «Αυτό που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης είναι το θέμα της κατανομής των προσπαθειών, όχι μεταξύ των επιχειρήσεων και του υπόλοιπου της χώρας, αλλά μεταξύ των εργαζομένων και των δημοσίων υπαλλήλων, εκείνων που εργάζονται και των συνταξιούχων, και ιδίως εκείνων που ευνοούνται από την εργασία τους ή τις κληρονομιές τους», εξήγησε.
Κλείνοντας, τόνισε την αναγκαιότητα για μια δίκαιη και δημοκρατική κατανομή των βαρών, προειδοποιώντας ότι «αν το βάρος δεν κατανεμηθεί σωστά, θα αντιμετωπίσουμε ένα δημοκρατικό πρόβλημα που είναι απολύτως θεμιτό».
