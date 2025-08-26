«Μπορεί να χρειαστεί προσφυγή στο ΔΝΤ» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ενώ η κυβέρνηση Μπαϊρού καταρρέει
«Μπορεί να χρειαστεί προσφυγή στο ΔΝΤ» προειδοποιεί ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, ενώ η κυβέρνηση Μπαϊρού καταρρέει
Ακολούθησε αναδίπλωση από τον Ερίκ Λομπάρ, αλλά το δημοσιονομικό αδιέξοδο είναι πλέον ορατό - Το τεράστιο δημόσιο χρέος, η αιτία για τις καταιγιστικές εξελίξεις - Στα χέρια του Μακρόν ο «μουτζούρης» της επόμενης μέρας
Σε μία δραματική προειδοποίηση ότι η χώρα ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγει στο ΔΝΤ προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του δημοσίου χρέους, προχώρησε ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, την στιγμή που η κυβέρνηση Μπαϊρού είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Ο Ερίκ Λομπάρ αναδιπλώθηκε στη συνέχεια, δηλώνοντας ότι η Γαλλία δεν απειλείται από παρέμβαση κανενός διεθνούς Οργανισμού, αλλά είναι προφανές ότι επρόκειτο για διάψευση σκοπιμότητας....
Η Γαλλία βρίσκεται ξανά, μέσα σε κάτι περισσότερο από έναν χρόνο από τις βουλευτικές εκλογές, σε ένα κρίσιμο πολιτικό – αλλά και όχι μόνο – στραυροδρόμι, με τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού να θέτει με δημόσιες δηλώσεις του το διακύβευμα για την χώρα: «Η επιλογή σήμερα είναι χάος ή ευθύνη».
Ο Φρανσουά Μπαϊρού ο οποίος μετά από μήνες αναβολών από την πλευρά του Μεγάρου των Ιλισίων ανέλαβε τα ηνία της χώρας και κατάφερε να σχηματίσει Κυβέρνηση μειοψηφίας στη Γαλλία βρίσκεται σήμερα ξεκάθαρα μπροστά στο εξόχως πιθανό ενδεχόμενο να μην λάβει στις 8 Σεπτεμβρίου ψήφο εμπιστοσύνης από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Ο Μπαϊρού, αν όλα τα σενάρια τελικώς επιβεβαιωθούν, θα γίνει ο τρίτος Πρωθυπουργός της Γαλλίας που θα «χαιρετήσει» σε διάστημα ενός έτους, μία συνθήκη που ίσως να αποτυπώνει τα σοβαρά ζητήματα της χώρας τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά.
Η Γαλλία, την οποία ο Πρόεδρος Μακρόν έστειλε εσπευσμένα σε βουλευτικές εκλογές μετά την μεγάλη νίκη της Ακροδεξιάς στις Ευρωεκλογές του περασμένου καλοκαιριού, βρίσκεται δεδομένα μπροστά σε ένα μείζον ζήτημα επιβίωσης για την ίδια την χώρα: το δημόσιο χρέος. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός έχει δίκιο να επικαλείται τα μακροοικονομικά δεδομένα καθώς η χώρα του με τους ρυθμούς με τους οποίους γιγαντώνεται το δημοσιονομικό έλλειμμα σε μερικά χρόνια θα βρίσκεται με την «πλάτη» στον τοίχο. Το ζήτημα που προκύπτει όμως έχει βασικά να κάνει με τις αντιδράσεις που έχει φέρει η πρόταση για περικοπές σε όλους τους βασικούς τομείς, περικοπές που ξεπερνούν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο Γάλλος Πρωθυπουργός υπογράμμισε σήμερα πως ο ίδιος είναι ανοιχτός σε προτάσεις και συζήτηση αναφορικά με όλα τα προτεινόμενα μέτρα με όλους τους πολιτικούς, συνδικαλιστικούς αλλά και παραγωγικούς φορείς της Γαλλίας, αλλά ξεκαθάρισε πως είναι αδύνατο για τον ίδιο να κλείσει τα μάτια μπροστά στην «υποθήκευση των επόμενων γενιών». Ο Μπαϊρού στις επίμονες ερωτήσεις των Γάλλων δημοσιογράφων αναφορικά με την πρότασή του για «δημοψήφισμα», την οποία επίσημα έχει καταθέσει στον Πρόεδρο της χώρας, απάντησε πως είναι ακόμη στο τραπέζι αλλά κατανοεί ότι ο Γάλλος Πρόεδρος δεν μπορεί να θέσει τόσο άμεσα ένα τόσο κρίσιμο θέμα σε άμεση επιλογή από τους πολίτες.
Είναι ξεκάθαρο πως τα «κουκιά» δεν βγαίνουν για τον Γάλλο Πρωθυπουργό και την Κυβέρνησή του, καθώς πέρα από το άμεσο «όχι» που διατυπώθηκε σχεδόν αυτόματα από την ακροδεξιά, τους Πράσινους και την ακροαριστερά, τον Μπαϊρού ως φαίνεται δεν θα στηρίξουν ούτε και οι σοσιαλιστές. Επισημαίνεται πως με τις ψήφους των σοσιαλιστών μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση μειοψηφίας στην Γαλλία προχωρά το νομοπαρασκευαστικό της έργο και η θέση του κόμματος της Αντιπολίτευσης θα «γράψει» ουσιαστικά και τον επίλογο Μπαϊρού στην Πρωθυπουργία.
Η επόμενη ημέρα στην Γαλλία, αν τελικώς η Κυβέρνηση καταρρεύσει, θα ανήκει και πάλι στον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει την επιλογή να ζητήσει την παραμονή Μπαϊρού σε σχηματισμό μεταβατικής Κυβέρνησης, να ορίσει νέο Πρωθυπουργό από μία δεξαμενή στην οποία δεν υπάρχουν ούτε πολλές επιλογές ούτε και πολλοί πρόθυμοι ή να στείλει την χώρα ξανά στις κάλπες. Όλες οι επιλογές έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία δύο χρόνια από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος παραμένει χαμηλά στις δημοσκοπήσεις και παρά το γεγονός ως με βάσει το Γαλλικό Σύνταγμα δεν έχει δικαίωμα για τρίτη θητεία και υποψηφιότητα το 2027 θα έχει δει την γιγάντωση των πολιτικών άκρων στην χώρα του σε μία περίοδο εξόχως ταραγμένη και σε παγκόσμιο επίπεδο.
La situation de nos finances publiques réclame du calme et de la lucidité.— Eric Lombard (@Eric_R_Lombard) August 26, 2025
Le calme, c’est de constater que l’économie française est solide, que la signature de la France sur les marchés est reconnue et que nous finançons notre dette sans difficulté. Nous ne sommes, aujourd’hui,…
