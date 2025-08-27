Τα «μαζεύει» ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών μετά τις δηλώσεις του περί πιθανής προσφυγής στο ΔΝΤ
Τα «μαζεύει» ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών μετά τις δηλώσεις του περί πιθανής προσφυγής στο ΔΝΤ
«Η γαλλική οικονομία είναι ισχυρή, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση», δηλώνει τώρα ο Ερίκ Λομπάρ
«Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό» δηλώνει τώρα ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ερίκ Λομπάρ, μετά το θόρυβο που προκάλεσαν προηγούμενες δηλώσεις του με τις οποίες άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο η χώρα του κινδυνεύει να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
«Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας απαιτεί ηρεμία και διαύγεια. Ηρεμία σημαίνει να αναγνωρίζουμε ότι η γαλλική οικονομία είναι ισχυρή, ότι η υπογραφή της Γαλλίας στις αγορές είναι αναγνωρισμένη και ότι χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία. Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό» ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Λομπάρ.
«Η διαύγεια, τώρα, μας επιβάλλει να δράσουμε για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας, η ανισορροπία των οποίων θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ελευθερία μας ως έθνους. Η σκέψη ότι η Γαλλία θα ήταν, από τη φύση της, απαλλαγμένη από την υποχρέωση να ελέγχει το χρέος της και προστατευμένη από κάθε κίνδυνο είναι ένας μύθος. Αυτή η ισορροπία καθοδηγεί τη δράση μου ως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει μια συνειδητή απόφαση. Αυτή δεν πρέπει να καθοδηγείται από την επιπολαιότητα ή τον φόβο, αλλά από το συμφέρον της χώρας» προσθέτει.
Χθες, ο Λομπάρ κληθείς να σχολιάσει ότι το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είπε ότι «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας». Σημειώνεται ότι η Γαλλία δεν έχει προσφύγει ποτέ στο ΔΝΤ, αλλά η πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης θα τη φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς το χρέος αναμένεται να φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ, στα 3,3 τρισ. ευρώ.
«Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε και που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει» είχε δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis, πρότεινε ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδή κατάθεση
«Να μπει τάξη στους δρόμους και στις πλατείες» - Παρουσιάστηκε στον Μητσοτάκη η εφαρμογή MyStreet
Financial Times: Αυτό είναι το σχέδιο για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Ο Τραμπ θα προσφέρει ραντάρ, επίγεια και εναέρια αεράμυνα
«Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας απαιτεί ηρεμία και διαύγεια. Ηρεμία σημαίνει να αναγνωρίζουμε ότι η γαλλική οικονομία είναι ισχυρή, ότι η υπογραφή της Γαλλίας στις αγορές είναι αναγνωρισμένη και ότι χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία. Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό» ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Λομπάρ.
«Η διαύγεια, τώρα, μας επιβάλλει να δράσουμε για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας, η ανισορροπία των οποίων θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ελευθερία μας ως έθνους. Η σκέψη ότι η Γαλλία θα ήταν, από τη φύση της, απαλλαγμένη από την υποχρέωση να ελέγχει το χρέος της και προστατευμένη από κάθε κίνδυνο είναι ένας μύθος. Αυτή η ισορροπία καθοδηγεί τη δράση μου ως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει μια συνειδητή απόφαση. Αυτή δεν πρέπει να καθοδηγείται από την επιπολαιότητα ή τον φόβο, αλλά από το συμφέρον της χώρας» προσθέτει.
La situation de nos finances publiques réclame du calme et de la lucidité.— Eric Lombard (@Eric_R_Lombard) August 26, 2025
Le calme, c’est de constater que l’économie française est solide, que la signature de la France sur les marchés est reconnue et que nous finançons notre dette sans difficulté. Nous ne sommes, aujourd’hui,…
Χθες, ο Λομπάρ κληθείς να σχολιάσει ότι το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είπε ότι «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας». Σημειώνεται ότι η Γαλλία δεν έχει προσφύγει ποτέ στο ΔΝΤ, αλλά η πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης θα τη φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς το χρέος αναμένεται να φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ, στα 3,3 τρισ. ευρώ.
«Είναι ένας κίνδυνος που θα θέλαμε να αποφύγουμε και που πρέπει να αποφύγουμε, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι αυτός ο κίνδυνος δεν υπάρχει» είχε δηλώσει ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Καταπέλτης η εισαγγελέας στη δίκη Novartis, πρότεινε ενοχή Μαραγγέλη και Δεστεμπασίδη για ψευδή κατάθεση
«Να μπει τάξη στους δρόμους και στις πλατείες» - Παρουσιάστηκε στον Μητσοτάκη η εφαρμογή MyStreet
Financial Times: Αυτό είναι το σχέδιο για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Ο Τραμπ θα προσφέρει ραντάρ, επίγεια και εναέρια αεράμυνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα