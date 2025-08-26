Η SOS Méditerranée καταγγέλλει επίθεση της ακτοφυλακής της Λιβύης εναντίον του πλοίου-ασθενοφόρου της - Βίντεο

Καταγγέλλει ταυτόχρονα την υποστήριξη «ευρωπαϊκών κρατών» στη λιβυκή ακτοφυλακή, με «την Ιταλία στην πρώτη γραμμή», εξηγώντας πως το περιπολικό σκάφος από το οποίο δέχτηκε πυρά το πλοίο της είχε δωριστεί «από την Ιταλία το 2023», στο πλαίσιο προγράμματος υποστήριξης στη Λιβύη.Η γενική διευθύντρια της SOS Méditerranée Σοφί Μπο απαίτησε «πλήρη έρευνα» για το συμβάν και τον «άμεσο τερματισμό κάθε ευρωπαϊκής συνεργασίας με τη Λιβύη».Το Ocean Viking έπλεε προς τις Συρακούσες, στη Σικελία, για να αποβιβάσει τους διασωθέντες και για να γίνουν οι απαραίτητες επισκευές.Από τους 87 ανθρώπους που διέσωσε το Ocean Viking, οι 80 είναι πρόσφυγες από το Σουδάν. Οι 21 είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι.Παράλληλα, η μη κυβερνητική οργάνωση Mediterranea Saving Humans ανακοίνωσε χθες ότι το δικό της πλοίο, το Mediterranea, συνελήφθη από τις ιταλικές αρχές στο λιμάνι Τράπανι.Οι αρχές της Ιταλίας κατηγορούν το πλήρωμα ότι αψήφησε εντολή του υπουργείου Εσωτερικών και, αντί να πλεύσει προς Γένοβα, στο βόρειο τμήμα της χώρας, μετέφερε 10 ανθρώπους που είχε διασώσει στην πόλη αυτή της Σικελίας.Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο θα κρατηθεί το σκάφος. Η οργάνωση αντιμετωπίζει πρόστιμο 10.000 ευρώ.