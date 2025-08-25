Ισημερινός: Δέκα τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε 21 ημέρες θαλάσσιων επιχειρήσεων
Ισημερινός: Δέκα τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε 21 ημέρες θαλάσσιων επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ - Το 73% της κοκαΐνης που παράγεται σε παγκόσμια κλίμακα διέρχεται από λιμάνια του Ισημερινού

Ισημερινός: Δέκα τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν σε 21 ημέρες θαλάσσιων επιχειρήσεων
Οι αρχές του Ισημερινού ανακοίνωσαν την κατάσχεση δέκα και πλέον τόνων κοκαΐνης κατά τη διάρκεια επτά επιχειρήσεων που διεξήχθησαν στην ανοικτή θάλασσα μέσα σε τρεις εβδομάδες, με την υποστήριξη του λιμενικού σώματος των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα διεξάγει από το 2024 «πόλεμο» εναντίον συμμοριών που επιδίδονται ιδίως σε διακίνηση ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες και φέρονται να έχουν δεσμούς με διεθνή καρτέλ.

Ο Ισημερινός είναι αντιμέτωπος με κύμα βίας εξαιτίας των συγκρούσεων ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες Σύμφωνα με το InSight Crime, το 2024 η χώρα ήταν η πιο επικίνδυνη σε όλη τη Λατινική Αμερική, με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών στις 39 ανά 100.000 κατοίκους.



«Προχωρήσαμε σε κατασχέσεις 10,3 τόνων» κοκαΐνης, ποσότητας που τέθηκε στη διάθεση της δικαιοσύνης για να καταστραφεί, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής της αστυνομίας στη Μάντα (νοτιοδυτικά), ο Βλαντίμιρ Ακούριο.

Σε συντονισμό με το πολεμικό ναυτικό του Ισημερινού, μονάδα της αμερικανικής ακτοφυλακής έφθασε στη Μάντα για να παραδώσει ναρκωτικά και 18 που συνελήφθησαν πάνω σε πλεούμενα που τα μετέφεραν.

Το υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο μέσω X για επτά επιχειρήσεις που διεξήχθησαν στην ανοικτή θάλασσα, στον Ειρηνικό, από τη 2η ως την 22η Αυγούστου.

Χώρα με δολαριοποιημένη οικονομία και λιμάνια καίριας σημασίας στον Ειρηνικό, ο Ισημερινός μετατράπηκε τα τελευταία κέντρα σε κόμβο διακίνησης κοκαΐνης προς τις αγορές των ΗΠΑ, της χώρας με τη μεγαλύτερη κατανάλωση της λευκής σκόνης στον κόσμο, και της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τις αρχές, περίπου 20 συμμορίες δρουν στη χώρα, επιδιδόμενες κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, απαγωγές και εκβιάσεις.

Πάντα σύμφωνα με επίσημους αριθμούς, το 73% της κοκαΐνης που παράγεται σε παγκόσμια κλίμακα διέρχεται από λιμάνια του Ισημερινού.

Το 2024, οι αρχές στο Κίτο ανακοίνωσαν κατασχέσεις συνολικά 294 τόνων ναρκωτικών –ρεκόρ–, κυρίως κοκαΐνης, έναντι 221 τόνων το 2023.


