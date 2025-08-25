Οι αρχές της Κόστα Ρίκα ανακοίνωσαν την κατάσχεση ενός και πλέον τόνου κοκαΐνης - Δείτε βίντεο
Τα ναρκωτικά βρέθηκαν μέσα σε όχημα - Συνελήφθησαν δύο άτομα
Η κοσταρικανή αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση ποσότητας κοκαΐνης που ξεπερνούσε τον έναν τόνο και συνέλαβε δυο υπόπτους στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ο υπουργός Ασφάλειας της χώρας Μάριο Σαμόρα.
Στη συνοικία Πιέδρας Μπλάνκας, στην Όσα, οι δυνάμεις επιβολής της τάξης σταμάτησαν σε σημείο ελέγχου όχημα που «μετέφερε 1.299 δέματα με κοκαΐνη, κατά τα φαινόμενα βάρους ενός κιλού το καθένα», διευκρίνισε ο υπουργός μέσω X.
«Δυο πρόσωπα», το ένα από τα οποία έφερε ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, «συνελήφθησαν», πρόσθεσε. Οι συλλήψεις εγγράφονται στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων σε εξέλιξη στο νότο, κατά τον υπουργό Σαμόρα.
Η Κόστα Ρίκα είναι αντιμέτωπη με έξαρση της δράσης κολομβιανών και μεξικανικών καρτέλ των ναρκωτικών. Έχουν μετατρέψει τη χώρα της κεντρικής Αμερικής σε κόμβο της διακίνησης ουσιών προς άλλες χώρες, ιδίως τις ΗΠΑ, τη χώρα όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη κατανάλωση κοκαΐνης στον κόσμο.
