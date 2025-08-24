Δύο σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά στη δυτική Τουρκία
Δύο σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά στη δυτική Τουρκία
Το επίκεντρο ήταν 55 χιλιόμετρα νότια από το Μπαλικεσίρ
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στις 21:58, στη δυτική Τουρκία, στην ευρύτερη περιοχή του Μπαλίκεσιρ.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο ήταν 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ και το εστιακό βάθος βρισκόταν στα 7 χιλιόμετρα.
Μόλις 16 λεπτά αργότερα, σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο, 58 χιλιόμετρα ΝΑ του Μπαλίκεσιρ, νέα δόνηση. Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα.
Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Αυγούστου είχε γίνει στην ανατολική Τουρκία σεισμός 6,1 Ρίχτερ.
