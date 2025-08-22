Όταν ο Χάουαρντ Στερν έκανε άσεμνα σχόλια στη Σοφία Βεργκάρα για το στήθος της - Η συνέντευξη του 2003 και οι αντιδράσεις
Όταν ο Χάουαρντ Στερν έκανε άσεμνα σχόλια στη Σοφία Βεργκάρα για το στήθος της - Η συνέντευξη του 2003 και οι αντιδράσεις
Ο παρουσιαστής έφερε την ηθοποιό σε δύσκολη θέση, με εκείνη να δείχνει την ενόχλησή της
Ο Χάουαρντ Στερν βρίσκεται στο στόχαστρο έντονων επικρίσεων μετά την επανεμφάνιση μιας συνέντευξης του 2003 στα social media, στην οποία ζήτησε μεταξύ άλλων, από τη Σοφία Βεργκάρα να τον... θηλάσει. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο αυτό, καθώς δεν έλειψαν κι άλλα σχόλια για το στήθος της, με τον παρουσιαστή να ξεπερνάει κάθε όριο και να μη συμμορφώνεται βλέποντας την ηθοποιό εκνευρισμένη.
Στο επίμαχο απόσπασμα από το ραδιοφωνικό του σόου, ο ίδιος ξεκίνησε σχολιάζοντας το στήθος της ηθοποιού μόλις εκείνη έβγαλε το σακάκι της, λέγοντας: «Έχεις μεγάλο στήθος και θα σου πω κάτι, μην το αγγίζεις». Παρά την εμφανή αμηχανία της, εκείνος συνέχισε να κάνει σχόλια για το σώμα της, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνδρας από εκείνον και πως ό,τι λέει για το στήθος της πρέπει να το ακολουθεί.
Η Σοφία Βεργκάρα απάντησε ψιθυριστά: «Οκ, δεν θα το αγγίξω ποτέ», προσπαθώντας να χειριστεί ευγενικά την κατάσταση. Στη συνέχεια, ο Χάουαρντ Στερν ρώτησε αν είχε θηλάσει τον γιο της, Μανόλο, με την ηθοποιό να το επιβεβαιώνει.
Δείτε το βίντεο
Ακολούθησε μια σειρά από αμήχανα και «παράξενα» σχόλια του Στερν, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Αυτό το παιδί πρέπει να ήταν χοντρό από όλο αυτό το γάλα που υπήρχε εκεί πέρα. Θα ήθελα να θηλάσω από σένα». Η Σοφία Βεργκάρα απάντησε αυστηρά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σεβασμός στην κουβέντα, ενώ ο Χάουαρντ Στερν συνέχισε να κάνει αστεία, αναφέροντας ακόμα ότι «αφού δεν είναι έγκυος, μπορεί να το κανονίσει».
Η επανεμφάνιση του κλιπ προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του «αηδιαστική», «χοντροκομμένη» και «προσβλητική», ενώ πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί η Βεργκάρα δεν αποχώρησε αμέσως. «Δεν έχω δει ποτέ συνέντευξή του που να μην είναι αηδιαστικός απέναντι σε όποια γυναίκα έρχεται στο σόου», έγραψε κάποιος, με έναν άλλο να προσθέτει: «Απλά γίνεται όλο και χειρότερος».
Δείτε κάποια σχόλια
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στο επίμαχο απόσπασμα από το ραδιοφωνικό του σόου, ο ίδιος ξεκίνησε σχολιάζοντας το στήθος της ηθοποιού μόλις εκείνη έβγαλε το σακάκι της, λέγοντας: «Έχεις μεγάλο στήθος και θα σου πω κάτι, μην το αγγίζεις». Παρά την εμφανή αμηχανία της, εκείνος συνέχισε να κάνει σχόλια για το σώμα της, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνδρας από εκείνον και πως ό,τι λέει για το στήθος της πρέπει να το ακολουθεί.
Η Σοφία Βεργκάρα απάντησε ψιθυριστά: «Οκ, δεν θα το αγγίξω ποτέ», προσπαθώντας να χειριστεί ευγενικά την κατάσταση. Στη συνέχεια, ο Χάουαρντ Στερν ρώτησε αν είχε θηλάσει τον γιο της, Μανόλο, με την ηθοποιό να το επιβεβαιώνει.
Δείτε το βίντεο
Ακολούθησε μια σειρά από αμήχανα και «παράξενα» σχόλια του Στερν, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων: «Αυτό το παιδί πρέπει να ήταν χοντρό από όλο αυτό το γάλα που υπήρχε εκεί πέρα. Θα ήθελα να θηλάσω από σένα». Η Σοφία Βεργκάρα απάντησε αυστηρά, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει σεβασμός στην κουβέντα, ενώ ο Χάουαρντ Στερν συνέχισε να κάνει αστεία, αναφέροντας ακόμα ότι «αφού δεν είναι έγκυος, μπορεί να το κανονίσει».
Η επανεμφάνιση του κλιπ προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του «αηδιαστική», «χοντροκομμένη» και «προσβλητική», ενώ πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί η Βεργκάρα δεν αποχώρησε αμέσως. «Δεν έχω δει ποτέ συνέντευξή του που να μην είναι αηδιαστικός απέναντι σε όποια γυναίκα έρχεται στο σόου», έγραψε κάποιος, με έναν άλλο να προσθέτει: «Απλά γίνεται όλο και χειρότερος».
Δείτε κάποια σχόλια
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα