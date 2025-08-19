Axios: Ο Πούτιν ζήτησε εγγυητή το Πεκίνο για την Ουκρανία - Ο Ρούμπιο επικεφαλής κοινής επιτροπής για την ασφάλεια
Axios: Ο Πούτιν ζήτησε εγγυητή το Πεκίνο για την Ουκρανία - Ο Ρούμπιο επικεφαλής κοινής επιτροπής για την ασφάλεια
Ο Πούτιν φέρεται να ζήτησε από τον Τραμπ να μπει η Κίνα εγγυητής ασφαλείας στην Ουκρανία - Οι εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας πρέπει να είναι «ρεαλιστικές», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος
Πάνω σε λεπτομερές σχέδιο για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο, που πιθανότατα θα περιλαμβάνει αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, εργάζονται ανώτατοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios.
Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, έχει ήδη συσταθεί κοινή επιτροπή ΗΠΑ – Ευρώπης – Ουκρανίας για τη διαμόρφωση της πρότασης, με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Τις επόμενες ημέρες όλοι θα δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Ίσως ως το τέλος της εβδομάδας να έχουμε μια καθαρή αρχιτεκτονική», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αν και έχει συμφωνηθεί ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου, ούτε ημερομηνία ούτε τοποθεσία έχουν οριστεί. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι θα χρειαστεί πλήρης προετοιμασία σε επίπεδο τεχνικών ομάδων πριν βρεθούν στο ίδιο τραπέζι οι δύο ηγέτες.
Κοινή επιτροπή για τις εγγυήσεις με επικεφαλής τον ΡούμπιοΣτη διάρκεια της διευρυμένης συνόδου που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, οι εγγυήσεις ασφαλείας βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και επτά ακόμη Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε σε ένα πλαίσιο «τύπου Άρθρου 5» για την Ουκρανία, ωστόσο δεν ξεκαθάρισε τις λεπτομέρειες του αμερικανικού ρόλου. Ο ίδιος τόνισε ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά σημείωσε ότι ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να αναπτύξουν δυνάμεις εκτός ΝΑΤΟϊκού πλαισίου.
Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, έχει ήδη συσταθεί κοινή επιτροπή ΗΠΑ – Ευρώπης – Ουκρανίας για τη διαμόρφωση της πρότασης, με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. «Τις επόμενες ημέρες όλοι θα δουλεύουν από το πρωί ως το βράδυ πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Ίσως ως το τέλος της εβδομάδας να έχουμε μια καθαρή αρχιτεκτονική», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Οι εδαφικές απαιτήσεις πρέπει να είναι «ρεαλιστικές»Παράλληλα, παραμένει ανοικτό το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων, που συνιστά το μεγαλύτερο πολιτικό δίλημμα για τον Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στον Τραμπ ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει σχετικά θέματα, αλλά τόνισε ότι αυτά πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο απευθείας διαπραγμάτευσης με τον Πούτιν. Ο Τραμπ φέρεται να συμφώνησε, καλώντας τον Ρώσο πρόεδρο το βράδυ της Δευτέρας και προτρέποντάς τον να συναντήσει προσωπικά τον Ζελένσκι, ώστε να κατατεθούν «ρεαλιστικές απαιτήσεις».
Αν και έχει συμφωνηθεί ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου, ούτε ημερομηνία ούτε τοποθεσία έχουν οριστεί. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τρίτη ότι θα χρειαστεί πλήρης προετοιμασία σε επίπεδο τεχνικών ομάδων πριν βρεθούν στο ίδιο τραπέζι οι δύο ηγέτες.
