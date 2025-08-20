Τουλάχιστον 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί στη Νιγηρία

Οι ζωοκλοπές και οι απαγωγές μετατράπηκαν σε ιδιαίτερα επικερδή δραστηριότητα για τις συμμορίες αυτές σε πάμφτωχες περιοχές, όπου το ομοσπονδιακό κράτος στην ουσία απουσιάζει. Κάποιες συμμορίες έχουν φθάσει στο σημείο να επιβάλλουν δική τους φορολογία σε αγρότες και άλλους επαγγελματίες.