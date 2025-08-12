Στο Άνκορατζ της Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν, γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος

Προπαρασκευαστική συνομιλία είχαν Ρούμπιο και Λαβρόφ

Αύριο η τηλεδιάσκεψη Τραμπ - Ζελένσκι - Ευρωπαίων

Την Τετάρτη

, μετά τις συζητήσεις που θα έχει ο

με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών, θα πραγματοποιηθεί η τηλεδιάσκεψη του

με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το

Στην ίδια συνομιλία θα συμμετάσχει και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ,

.

Ίδιες πηγές αναφέρουν πως μετά το πέρας της κλήσης με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα ακολουθήσει νέος γύρος συνομιλιών του

με την ευρύτερη συμμαχία χωρών που στηρίζουν το

. Στη συμμαχία αυτή συμμετέχουν, εκτός από ευρωπαϊκά κράτη, η Βρετανία και ο Καναδάς. Ο

και ο

δεν θα συμμετάσχουν στη δεύτερη αυτή τηλεδιάσκεψη.

Στοτηςθα γίνει τον Δεκαπενταύγουστο η πολυαναμενόμενη συνάντηση τουμε τονόπως έκανε γνωστό σήμερα ο Λευκός Οίκος.Την είδηση έδωσε η εκπρόσωποςστη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, λέγοντας πως οι συνομιλίες των ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας, θα πραγματοποιηθούν στη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας.«Την Παρασκευή το πρωί (τοπική ώρα), ο Πρόεδρος Τραμπ θα ταξιδέψει στην άλλη άκρη της χώρας, στο Άνκορατζ της Αλάσκας, για μια διμερή συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν» είπε η, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.«Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο και να σταματήσει τις δολοφονίες. Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει, θα προτιμά πάντα την ειρήνη και τη συνεργασία, όποτε αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν. Δεν υπάρχει κανένας ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή που να είναι πιο αφοσιωμένος στην πρόληψη ή τον τερματισμό των πολέμων από τον πρόεδρο Τραμπ» πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος των ΗΠΑ.Σε ερώτηση που δέχτηκε για το γεγονός πως ο Ζελένσκι δεν προσκλήθηκε στη συνάντηση, ανέφερε: «Αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται επειδή ο Πρόεδρος της Ρωσίας ζήτησε από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να συναντηθούν, μέσω του ειδικού απεσταλμένου του, Στιβ Γουίτκοφ», προσθέτοντας: «Ο Πρόεδρος (Τραμπ) συμφωνεί σε αυτή τη συνάντηση κατόπιν αιτήματος του Προέδρου Πούτιν», προσθέτοντας πως ο στόχος της συνάντησης είναι ο Τραμπ και ο Πούτιν να φύγουν «με καλύτερη κατανόηση του πώς μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο».«Αυτή η κυβέρνηση έχει πραγματικά χρησιμοποιήσει κάθε μέσο, έχει λάβει κάθε μέτρο για να επιτύχει την ειρήνη μέσω μιας διπλωματικής λύσης», είπε ακόμα.Η Καρολάιν Λέβιτ σημείωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξη» ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει αισιόδοξος μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.«Μόνο ένα από τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτόν τον πόλεμο θα είναι παρόν, οπότε ο πρόεδρος θα πάει εκεί για να κατανοήσει καλύτερα πώς μπορούμε, ελπίζουμε, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο» είπε ακόμα.Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικώνείχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικώνσύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass.Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις προετοιμασίες για τη συνάντηση τουμε τονστην Αλάσκα την Παρασκευή.Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν αποδοτικές συνομιλίες.