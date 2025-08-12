Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο ίσως εξετάσει απόσυρση από το Ντονέτσκ υπό τον φόβο να χάσει τη στήριξη του Τραμπ

Η ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ζήτημα που προκρίνει ο Τραμπ για να λήξει ο πόλεμος - Το δίλημμα που μπορεί να αντιμετωπίσει το Κίεβο, σύμφωνα με την εφημερίδα Strana