Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο ίσως εξετάσει απόσυρση από το Ντονέτσκ υπό τον φόβο να χάσει τη στήριξη του Τραμπ
Η ανταλλαγή εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ζήτημα που προκρίνει ο Τραμπ για να λήξει ο πόλεμος - Το δίλημμα που μπορεί να αντιμετωπίσει το Κίεβο, σύμφωνα με την εφημερίδα Strana
Την απόσυρση στρατευμάτων από περιοχές του Ντονέτσκ που εξακολουθεί να ελέγχει, φοβούμενο την απώλεια της στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης από την Ουάσινγκτον, ενδέχεται να εξετάσει το Κίεβο, σύμφωνα με δημοσίευμα της ουκρανικής εφημερίδας Strana που επικαλείται πολιτικό σύμβουλο που συνεργαζόταν στο παρελθόν με το γραφείο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Όπως αναφέρει η Strana, η πιθανότητα αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων εξετάζεται σε περίπτωση που η Ουκρανία δεχθεί αυξημένη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προηγουμένως, αμερικανικά και δυτικά μέσα είχαν μεταδώσει ότι η Ουάσινγκτον ζητά εδαφικές παραχωρήσεις ως προϋπόθεση για την επίτευξη συμφωνίας τερματισμού της σύγκρουσης με τη Ρωσία.
Η εφημερίδα Wall Street Journal είχε αναφέρει, επικαλούμενη πηγές, ότι η αμερικανική πρόταση για ειρηνευτική διευθέτηση προβλέπει ως πρώτο στάδιο την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από το τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (όπως την αποκαλούν οι Ρώσοι) που ελέγχουν οι ουκρανικές δυνάμεις.
Στις 8 Αυγούστου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ζήτημα των περιοχών «για τις οποίες γίνονται μάχες εδώ και 3,5 χρόνια» και ανέφερε ότι προσβλέπει σε «κάποια ανταλλαγή». Μία ημέρα αργότερα, ο Ζελένσκι επανέλαβε σε δήλωσή του ότι η απάντηση στα ζητήματα εδαφικής κυριαρχίας «βρίσκεται ήδη στο Σύνταγμα της Ουκρανίας» και ότι «κανείς δεν θα υποχωρήσει σε αυτό».
Σύμφωνα με την πηγή της Strana, η στρατηγική του Ζελένσκι επικεντρώνεται στο να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να μην επιμείνει στην απαίτηση αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς (φέρεται να το έχει θέσει σαν όρο ο Πούτιν), αλλά να επιστρέψει στην προηγούμενη πρόταση για κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της υφιστάμενης γραμμής μετώπου. Ωστόσο, αν αυτή η προσπάθεια αποτύχει, το Κίεβο θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημμα: είτε θα αρνηθεί με κίνδυνο να χάσει πλήρως την αμερικανική υποστήριξη, είτε θα αποδεχθεί την αποχώρηση, κάτι που, σύμφωνα με αναλυτές, θα αποτελούσε «πολιτική αυτοκτονία» για τον Ζελένσκι, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες και πιθανή παραίτησή του.
Πολιτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι, αν και η παράδοση της περιοχής του Ντονέτσκ θα προκαλούσε κατηγορίες για «παράδοση» και «υποχώρηση», η απόρριψη μιας πρότασης του Τραμπ θα μπορούσε να έχει ακόμη χειρότερες συνέπειες, οδηγώντας σε άμεση διακοπή της βοήθειας και σε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης στο μέτωπο.
Η τελική απόφαση, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, θα ληφθεί από τον Ζελένσκι και τους συνεργάτες του, αφού σταθμιστούν οι κίνδυνοι και οι δυνατότητες που υπάρχουν, καθώς και το πόσο διατεθειμένος είναι ο Αμερικανός πρόεδρος να επιμείνει στις απαιτήσεις του σε περίπτωση άρνησης από το Κίεβο.
