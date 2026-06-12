Ιράν: «Σχεδόν έτοιμο» το κείμενο μνημονίου με τις ΗΠΑ, τέσσερα αμερικανικά αεροσκάφη αναχώρησαν για Ευρώπη ενόψει υπογραφών

Παρά τις απειλές Τραμπ για νέα πλήγματα και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για ευρύτερο πόλεμο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και η συμφωνία πλησιάζει - Πιθανόν στη Γενεύη οι υπογραφές, αν όλες οι πλευρές δώσουν το τελικό ΟΚ