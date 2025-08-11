Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Επιβάτιδα αεροπλάνου στη Νιγηρία χαστούκισε αεροσυνοδό, επειδή δεν ήθελε να κλείσει το κινητό της - Την πήραν σηκωτή, δείτε βίντεο
Η γυναίκα επιτέθηκε και σε άλλους υπαλλήλους του αεροδρομίου προτού την απομακρύνουν από τον χώρο
Η βίαιη συμπεριφορά μίας επιβάτιδας αεροπλάνου στο Λάγος της Νιγηρίας σόκαρε προσωπικό και επιβάτες, καθώς χαστούκισε μια αεροσυνοδό, αφού της ζητήθηκε να «κλείσει το κινητό της» πριν την πτήση.
Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό συνέβη χθες σε πτήση εσωτερικού από την πόλη Λάγος της Νιγηρίας προς την πόλη Ουγιό αεροσκάφους της Ibom Air, όπου μία αεροσυνοδός ζήτησε από την επιβάτιδα να απενεργοποιήσει το κινητό της τηλέφωνο πριν την πτήση, όπως είθισται, καθώς οι ενεργοποιημένες ηλεκτρονικές συσκευές που είναι μπορούν να παρεμβάλουν στα συστήματα επικοινωνίας και πλοήγησης του αεροσκάφους.
Ωστόσο, η γυναίκα που της ζητήθηκε να κλείσει το κινητό της φέρεται να αγνόησε το αίτημα και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της αεροσυνοδού, επιμένοντας ότι μπορούσε απλώς να το θέσει σε λειτουργία πτήσης.
Εξαιτίας της αναστάτωσης που προκλήθηκε, ο πιλότος αρνήθηκε να συνεχίσει το ταξίδι και επέστρεψε στον τερματικό σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου Murtala Muhammed του Λάγος.
Η γυναίκα απομακρύνθηκε με τη βία από τη θέση της και οδηγήθηκε στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, όπου χτύπησε μια αεροσυνοδό που στεκόταν στην πόρτα. Παρά το γεγονός αυτό, η υπάλληλος διατήρησε την ψυχραιμία της, σε αντίθεση με την επιβάτιδα που συνέχισε να επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά.
Η επιβάτιδα βγήκε από το αεροσκάφος με τις αποσκευές της , ενώ υπάλληλοι του αεροδρομίου την είχαν περικυκλώσει.
Σε κάποιο σημείο, όμως, η επιβάτιδα τους χτύπησε με μια μικρή δερμάτινη τσάντα. Καθώς η συμπλοκή συνεχίστηκε, η γυναίκα άρπαξε μία περούκα που τις έπεσε και συνέχισε να φωνάζει και βρίζει τους υπαλλήλους του αεροδρομίου, πριν επιτεθεί και σε αυτούς.
Τελικά, οι υπάλληλοι αναγκάστηκαν να την συνοδεύσουν σε ένα λεωφορείο για να την απομακρύνουν από τον χώρο όπου βρισκόταν το αεροσκάφος.
