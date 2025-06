Και... σύμβουλος γάμου ο Τραμπ: Βεβαιώσου ότι η πόρτα παραμένει κλειστή, λέει στον Μακρόν μετά το χαστούκι της Μπριζίτ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε την Παρασκευή το viral βίντεο που φαινόταν να δείχνει την Μπριζίτ Μακρόν, να χαστουκίζει τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την ώρα που ετοιμαζόταν να κατέβει από το αεροπλάνο στο Βιετνάμ.

Ερωτηθείς για το αν έχει κάποια... συμβουλή γάμου να δώσει στον Γάλλο ομόλογό του, ο Τραμπ κοντοστάθηκε για λίγο και απάντησε με το γνώριμο σαρκαστικό του ύφος: «Βεβαιώσου ότι η πόρτα παραμένει κλειστή». Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε να έχει επικοινωνήσει με τον Μακρόν μετά το περιστατικό, το οποίο χαρακτήρισε «όχι καλό».

«Δεν ήταν καλό. Όχι. Μίλησα μαζί του και είναι καλά, είναι και οι δύο καλά, είναι δύο πολύ καλοί άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ για το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας, με το οποίο τόσο ο ίδιος όσο και η Μελάνια Τραμπ έχουν περάσει αρκετό χρόνο μαζί σε διεθνείς συναντήσεις. Συμπλήρωσε παράλληλα πως: «Δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν όλο αυτό, αλλά τους ξέρω καλά, είναι μια χαρά».



Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις Τραμπ:

President Trump on Emmanuel Macron being slapped in the face on a plane: "Make sure the door remains closed. That was not good. I spoke to him, he's fine. They're fine...I don't know what that was all about...They're fine." pic.twitter.com/X7p5EgrVOC