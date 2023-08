Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 31 τραυματίες από ρωσική πυραυλική επίθεση

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 31 τραυματίστηκαν όταν δύο ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα πολυκατοικία στην πόλη Ποκρόφσκ της περιφέρειας Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε απόψε στη δημοσιότητα ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών.

«Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν. Υπάρχουν 31 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 19 αστυνομικοί, πέντε διασώστες και ένα παιδί», ανέφερε ο Ιχόρ Κλιμένκο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, τέσσερις άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κατά την πρώτη επίθεση και την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολούθησε δεύτερο πλήγμα, εξαιτίας του οποίου σκοτώθηκε ένα μέλος των σωστικών συνεργείων.

Russian terrorists launched a rocket attack on a multi-story residential building in the city of Pokrovsk. At least 5 people died, 18 were injured.#Ukraine #RussiaIsATerroristState #RussianWarCrimes #UkraineUnderAttack #StopRussianAggression #StopRussia pic.twitter.com/XBRV9EAyX0