Κορωνοϊός - Κίνα: Ο Σι κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο - Εντείνεται η βία από τις Αρχές για να σταματήσουν οι διαδηλώσεις

Human’s crave freedom. We must stand with the people of China. God bless them. pic.twitter.com/mM8uzcHg8V

Things are getting wild in China.



pic.twitter.com/3W9euks3K1 — ALX 🇺🇸 #BringThemBack  (@alx) November 27, 2022

The mass protests breaking out across China against the draconian lockdowns are both courageous and historic. The people have had enough. Authoritarianism never ends well. History has taught us that. The Chinese protestors are creating their own history.pic.twitter.com/y1aLGswuZU — James Melville (@JamesMelville) November 28, 2022

Κλείσιμο

For 2 years, media outlets almost completely ignored mass protests (shown in the clip) against lockdowns and vaccine passports in Western countries. Yet they are now reporting the mass protests in China on the same issues. Their hypocrisy is shameful. pic.twitter.com/ym9zDzfrFF — James Melville (@JamesMelville) November 28, 2022

#Breaking: Chinese woman refuses to move as security forces move toward her as she is filming them beating up other protesters.



She has been given the name “the new tank man” on Chinese dissident social media.#China #ChinaProtests #COVID19 #Internationalleaks #chinalockdown pic.twitter.com/wrky4KqTZj — The HbK (@The5HbK) November 28, 2022

How police in China is dealing with protests:

Fuck around and find out



Civilized show of force, you can film them all you like, but the moment you start to disturb public order, there's a bus waiting for you. pic.twitter.com/0y4PwzwhzO — Zhao DaShuai 无条件爱国🇨🇳 (@zhao_dashuai) November 28, 2022

Κλείσιμο

Παρά το γεγονός ότι οι αυστηροί περιορισμοί εφαρμόζονται στο σύνολο της κινεζικής επικράτειας τα τελευταία τρία χρόνια,κάτι που εντείνει την αγνάκτηση.Ο κόσμος επιζητά επιστροφή στην κανονικότητα, οι Αρχές όμως με μεθόδους καταστολής προσπαθούν να καταρρίψουν οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα. Φτάνουν στο σημείο ακόμη και να σφραγίζουν πόρτες για να μην βγαίνουν οι κάτοικοι από τα σπίτια. Εξαιτίας της πρακτικής αυτής, απεγνωσμένοι πολίτες πέφτουν ακόμη και από το παράθυρο, με ορισμένους να έχουν βρει τραγικό τέλος.Η εικόνα στους δρόμους προδίδει το κλίμα θυμού, με τον κόσμο να σπάει οδοφράγματα και να συγκρούεται με τις Αρχές. Όσο κι εάν το κινεζικό καθεστώς «ποντάρει» στην απόκρυψη, η εποχή των κοινωνικών δικτύων δεν αφήνει το γεγονός να μείνει στο σκοτάδι, με τα πλάνα που κυκλοφορούν να πιστοποιούν τον πρωτοφανών διαστάσεων κοινωνικό αποκλεισμό στην Κίνα.Εκείνο που μένει να δει κανείς είναι οιπου θα εφαρμοστούν από το καθεστώς Σι ενάντια στους αντιφρονούντες.Το ποτήρι ξεχείλισε όταν στη δυστική πόλη Ουρούμτσι ξέσπασεμε αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατοπου δεν πρόλαβαν να βγουν από τα διαμερίσματα λόγω των αυστηρών κανόνων.Ακόμη ένα γεγονός πυροδότησε την οργή του κόσμου όταν έγκυος σε δίδυμα απέβαλε λόγω ελλιπούς πρόσβασης σε ιατρική φροντίδα.Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναιΟι περισσότερες χώρεςμέχρι να αναπτύξουν εμβόλια για τον κορωνοϊό.Η Κίνα ανέπτυξε τα δικά της εμβόλια τα οποία όμως δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα τεχνολογίας mRNA, στην οποία βασίζονται τα σκευάσματα των Pfizer και Moderna.Οι δύο δόσεις της Pfizer/BioNTech παρέχουναπέναντι στη σοβαρή νόσηση ενώ τοΤο άλλο ζήτημα που απασχολεί στην περίπτωση της Κίνας είναι τοπου έχει αποδυναμωθεί καθώς δεν υπάρχει έκθεση σε ιούς.Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτεςπου κυκλοφορούν με αποτέλεσμα να μολύνονται πολύ γρήγορα από τις παραλλαγές του ιού για τις οποίες δεν έχουν εμβολιαστεί.Ακόμη κι εάν εντοπίζεται μονοψήφιος αριθμός κρουσμάτων, η κοινωνία και η οικονομία περιφερειών της Κίνας κλείνουν.Υπολογίζεται ότι περί τα δέκα εκατομμύρια κόσμου βρίσκονται υπό lockdown.Τα μαζικά τεστ συνεχίζονται, ενώ όσοι βρίσκονται θετικοί στον κορωνοϊό υποβάλλονται σε απομόνωση με παρακολούθηση των Αρχών.Επιχειρήσεις και σχολεία έχουν κλείσει όπως και όλα τα καταστήματα, εκτός από αυτά που πωλούν φαγητό.Ορισμένοι, ωστόσο, κανόνες έχουν χαλαρώσει. Οι θετικοί στον ιό μπαίνουν. Τις πέντε μέρες αναγκάζονται να μείνουν σε ειδικό κέντρο απομόνωσης και τις τρεις στο σπίτι.