Οι NΥΤ... καρφώνουν τον Τραμπ: Ήθελε να «πειράξει» τα μηχανήματα ψηφοφορίας στις εκλογές του 2020

είχε εμπλακεί ευθέως στις προσπάθειες που καταβάλλονταν προκειμένου να κατασχεθούν από τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας τα μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μετά την ήττα του στιςκαι πίεζε τους δικηγόρους του να υποβάλουν αιτήματα, ενώ την ίδια ώρα σύμβουλοι του συνέτασσαν δύο εκδοχές μιας σχετικής εντολής.Η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τρεις πηγές που έχουν γνώση του θέματος, έγραψε ότι ο Τραμπ έδωσε οδηγίες στοννα τηλεφωνήσει στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) για να καθορίσει αν θα μπορούσε νομίμως να θέσει υπό τον έλεγχό του τα μηχανήματα αυτά σε αμφίρροπες Πολιτείες-κλειδιά για την επανεκλογή του. Η απόπειρα αυτή έγινε εν μέσω δύο άλλων προσπαθειών για τηνεξωτερικοί σύμβουλοι του Τραμπ πίεζαν για να κατασχεθούν τα μηχανήματα από το υπουργείο Άμυνας ενώ ο Τραμπ ρώτησε τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης Μπιλ Μπαρ αν θα μπορούσε να τα πάρει το υπουργείο του. Ο Μπαρ απέρριψε αμέσως την πρόταση, σύμφωνα με τους New York Times.Σύμβουλοι του Τραμπ συνέταξαν μια δεύτερη εκδοχή μιας εκτελεστικής εντολής που διέταζε το DHS να θέσει υπό τον έλεγχό του τον εξοπλισμό διεξαγωγής της ψηφοφορίας, σύμφωνα με την εφημερίδα και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, την οποία αποκάλυψε τον περασμένο μήνα το Politico,Η εφημερίδα New York Times περιγράφει μια απόπειρα από τον ίδιο τον Τραμπ να ασκήσει πιέσεις, επικαλούμενη πηγές που είχαν ενημερωθεί από εκείνους που είχαν εμπλακεί στο θέμα ή που είχαν άμεση γνώση του.Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στις εκλογέςΤο ομοσπονδιακό κράτος μπορεί να εμπλακεί, συνήθως μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, όταν υπάρχουν θέματα που αφορούν την καταπάτηση των πολιτικών δικαιωμάτων ή βίαια επεισόδια, ενώ η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή εξετάζει αν εφαρμόζεται ο νόμος περί χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών.Στο μεταξύ, η εφημερίδα Washington Post γράφει ότι η κοινοβουλευτική επιτροπή που ερευνά την επίθεση στο Καπιτώλιο έχει στην κατοχή τηςόταν ήταν στον Λευκό Οίκο. Οι σελίδες αυτές προέρχονται από τα Εθνικά Αρχεία, στα οποία φυλάσσονται όλα τα έγγραφα εργασίας των προέδρων αφού αποχωρήσουν από τον Λευκό Οίκο.Τα Εθνικά Αρχεία επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των προεδρικών εγγράφων που παρέλαβε η υπηρεσία αυτή υπήρχαν και ορισμένα που είχαν σκιστεί από τον Τραμπ. Κάποια είχαν κολληθεί με ταινία από υπαλλήλους του Λευκού Οίκου, άλλα όμως αφέθηκαν όπως ήταν, σε κομματάκια.Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα έγγραφα αυτά είναι μεταξύ των 700 και πλέον σελίδων που έστειλαν τα Εθνικά Αρχεία στην επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων η οποία προσπαθεί να ρίξει φως στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021, όταν υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, η λεγόμενηαρνήθηκε να διευκρινίσει ποια έγγραφα έχει στην κατοχή της και ποια από αυτά ήταν σκισμένα. Στα μέσα Ιανουαρίου είχε ανακοινώσει μόνο ότι άρχισε να λαμβάνει ορισμένα έγγραφα «που ο πρώην πρόεδρος ήλπιζε να παραμείνουν κρυφά».Μεταξύ των 700 σελίδων των Εθνικών Αρχείων περιλαμβάνονται και κατάλογοι προσώπων που επισκέφθηκαν τον πρώην πρόεδρο ή του τηλεφώνησαν στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς επίσης και σημειώσεις που κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών.Η κοινοβουλευτική επιτροπή, που αποτελείται κυρίως από Δημοκρατικούς βουλευτές, θέλει να πάρει καταθέσεις από πολλούς στενούς συνεργάτες του πρώην προέδρου. Σε ορισμένους έχουν σταλεί κλητεύσεις, άλλοι, όπως η κόρη του, η Ιβάνκα, απλώς προσκλήθηκαν να καταθέσουν. Οι βουλευτές θέλουν να δώσουν στη δημοσιότητα τα συμπεράσματά τους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, όταν οι Ρεπουμπλικάνοι ελπίζουν ότι θα ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας.