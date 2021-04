Διώρυγα του Σουέζ: Πέρασαν όλα τα πλοία που είχαν εγκλωβιστεί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Κανονικά πέρασαν όλα ταπου βρίσκονταν «σεστηλόγω της προσάραξης του τεράστιου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίωνκατάφεραν να περάσουν από τηνέως σήμερα, έγινε γνωστό από την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA).Τα τελευταίααπό ταπου είχαν σχηματίσει ουρές όταν το πλοίο αποκολλήθηκε τη Δευτέρα, διέπλευσαν τη ζωτικής σημασίας εμπορική αρτηρία σήμερα, σύμφωνα με τη SCA.Συνολικά,, μεταξύ αυτώνμετά την απομάκρυνση του Ever Given, αναφέρει η Αρχή.«Ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπια, πρόεδρος της SCA, ανακοίνωσε σήμερα ότι το σύνολο των πλοίων σε αναμονή μέσα στη Διώρυγα, μετά την προσάραξη του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με σημαία Παναμά, Ever Given πέρασαν» τη Διώρυγα του Σουέζ», σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε η Αρχή.