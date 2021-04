Η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ διεκδικεί αποζημιώσεις 1 δισ. δολαρίων για το Ever Given

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η κρατική Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) πρόκειται να διεκδικήσει αποζημιώσεις που υπολογίζονται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τις υπεύθυνες εταιρείες για το γιγαντιαίο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given , το οποίο μπλόκαρε το κανάλι για περίπου μία εβδομάδα.Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της SCAη Αρχή αναμένει περίπου 1 δισ δολάρια από την ιδιοκτήτρια του πλοίου, την ιαπωνική Shoei Kisen Kaisha, και την ταϊβανέζικη Evergreen Marine η οποία το ναυλώνει.Το ποσό αντιπροσωπεύει μια πρόχειρη εκτίμηση των οικονομικών απωλειών που συνδέονται με τα τέλη διέλευσης, το κόστος των εργασιών βυθοκόρησης και διάσωσης, το κόστος του εξοπλισμού και την εργασία. Σημειώνεται ότι σχεδόν 800 άτομα εργάστηκαν επί έξι ημέρες στην επιχείρηση διάσωσης.Ο πρόεδρος της SCA αποκάλυψε ότι η αξία των εμπορευμάτων που μεταφέρει το Ever Given εκτιμώνται στα 3,5 δισ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζεται η αξία του ίδιου του σκάφους, το οποίο παραμένει ελλιμενισμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για το ατύχημα.Η Αρχή της διώρυγας περιμένει τα στοιχεία από τον καταγραφέα δεδομένων του σκάφους για να διαπιστώσει τα αίτια του περιστατικού.Για τα πλοία που παρέμειναν κολλημένα στις εισόδους του καναλιού όσο το Ever Given είχε κλείσει τη διώρυγα, η SCA προσφέρει έκπτωση στα τέλη διέλευσης ύψους 5%-15%, αναλόγως με το μέγεθος του πλοίου και το διάστημα για το οποίο παρέμεινε ακινητοποιημένο.