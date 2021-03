Παραιτήθηκε από το ITV ο Πιρς Μόργκαν μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τη Μέγκαν

Good Morning Britain''.





ITV ότι έληξε η συνεργασία με τον Πιρς Μόργκαν, ύστερα από απόφαση του ιδίου, ενώ αναφέρθηκε ότι δεν σχολιάζεται κάτι περαιτέρω.





Άλεξ

Μπέρσεφορντ

Ισχυρές αναταράξεις και στο τηλεοπτικό τοπίο προκάλεσε η συνέντευξη της Μέγκαν Μαρκλ στην Όπρα Γουινφρέϊ. Μετά την έντονη λογομαχία ανάμεσα στον Πιρς Μόργκαν και τον συμπαρουσιαστή του, ο πρώτος παραιτήθηκε από την εκπομπή ''Ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής Μόργκαν κατακεραύνωσε τη Μέγκαν, σχολιάζοντας το θέμα για τις τάσεις αυτοκτονίας που έθιξε η δούκισσα του Σάσσεξ, χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις σε βάρος του πριγκιπικού ζεύγους, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει το πρωί από την εκπομπή του ενώ βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση.Στη συνέχεια, έγινε γνωστό από τοΞεπέρασαν, πάντως, τα 40.000 τα παράπονα των τηλεθεατών μετά τις επικρίσεις του 55χρονου για τη Μέγκαν.είναι ορκισμένος εχθρός του ζευγαριού.Πριν ακόμα το Μπάκιγχαμ απαντήσει και πριν ακόμα βγει στον αέρα η, ο Μόργκαν είχε ξεκινήσει να «στολίζει» το ζευγάρι προκαλώντας τις αντιδράσεις των συμπαρουσιαστών του στην εκπομπή που έχει στη βρετανική τηλεόραση. Δεν υπήρξε μέρα την προηγούμενη εβδομάδα -καθώς κλιμακωνόταν η αγωνία για τη συνέντευξη με τα συνεχή teasers- που να μην τσακώθηκε με κάποιον από τους καλεσμένους για τη Μέγκαν.Σήμερα το πρωί, μάλιστα, στην εκπομπή Good Morning Britain που μεταδίδεται καθημερινά από το ITV, όταν ο συμπαρουσιαστής τουυποστήριξε τις θέσεις του ζευγαριού και αναφέρθηκε σε περιστατικά ρατσισμού που έχει ζήσει προκάλεσε την έκρηξη του Πιρς Μόργκαν. Ο Άλεξ Μπέρσεφορντ αποκάλεσε τα σχόλια του Μόργκαν «» και χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «» και έτσι λόγω αυτού ο Πιρς Μόργκαν αποχώρησε από το πάνελ της δικής του εκπομπής δίνοντας στο twitter το έναυσμα για να ξεσπάσει πάρτι.Εκατομμύρια ήταν τα μηνύματα που κατακεραύνωναν τη συμπεριφορά του Μόργκαν και τα περισσότερα από αυτά ζητούσαν από το ΙTV να τον διώξει μια και καλή.Το «γινάτι» του Πιρς Μόργκαν με την Μέγκαν και τον Χάρι κρατάει σχεδόν από την αρχή της ιστορία της γνωριμίας του. Τον Νοέμβριο του 2017 η αφελής Μέγκαν, που πίστευε ότι είχε βρει τον πρίγκιπα του παραμυθιού, προσγειωνόταν γεμάτη όνειρα στο Χίθροου. Πριν ακόμα συναντήσει τον πρίγκιπά της, που ήταν απασχολημένος, βρέθηκε για ένα ποτάκι γνωριμίας και χαλαρή κουβεντούλα με τον Πιρς Μόργκαν, τον οποίο παρακολουθούσε στο «America’s Got Talent».Το ραντεβού το είχε κλείσει η κολλητή της φίλη. «Αν είναι να μάθεις κάτι για τα βρετανικά media, ο Πιρς είναι ο άνθρωπός σου» της είχε πει η Σερένα. Η Μέγκαν με το που πατάει το πόδι της στη Βρετανία συναντά τον Μόργκαν για ένα ποτό στην αγαπημένη του παμπ και ακολουθεί μια χαλαρή, εξομολογητική κουβεντούλα. Τέλος, αφού αντάλλαξαν τηλέφωνα -όπως ο ίδιος έχει πει- στη συνέχεια τη συνόδεψε να μπει σε uber για να πάει να συναντήσει τονΌταν η Μέγκαν επέστρεψε στο Παλάτι του Κένσιγκτον και ενημέρωσε τον Χάρι και τους παλατιανούς με ποιον τα έλεγε, πόσο συμπαθητικός της φάνηκε και τι ωραία που ξεκίνησε η ζωή της στο Λονδίνο με καλές γνωριμίες… οι φωνές πρέπει να ακούστηκαν μέχρι το Κόβεντ Γκάρντεν.Η Μέγκαν, από μόνη της, σαν πρόβατο επί σφαγή, συναντήθηκε με τον χειρότερο δημοσιογράφο των ταμπλόιντ που μπορούσε να είχε επιλέξει, έναν από τους βασικούς αρθρογράφους της «Daily Mail» και του είχε πει τα πάντα.Το Παλάτι και ο Χάρι τής απαγόρεψαν να τον ξαναδεί και να του ξαναμιλήσει και εκείνη πέταξε το τηλέφωνό του. Ο Πιρς συνέχιζε να την καλεί, αυτή δεν απαντούσε. Το αποτέλεσμα τρισχειρότερο:. Ο «πληγωμένος» Πιρς έγινε ο χειρότερος επικριτής του ζεύγους.Να θυμίσουμε πως οήταν το αγαπημένο παιδί του Ρούμπερτ Μέρτοχ και ένας από τους αρχισυντάκτες του διαβόητου βρετανικού ταμπλόιντ News of the World που έβαλε λουκέτο το 2013 εν μέσω σκανδάλου για τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και οδήγησε στην φυλακή πάνω από 10 στελέχη της εφημερίδας.Ο Ρούμπερτ Μέρντοχ παλαιάς κοπής δεξιός, φίλος του Τραμπ είναι ορκισμένος εχθρός των Σάσεξ, καθώς δεν μπόρεσε ποτέ να χωνέψει πως μέλος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας παντρεύτηκε μιγάδα. Ας μην ξεχνάμε πως το email με τις κατηγορίες κατά τηςδημοσιεύτηκε στους «Times» που ανήκουν στον Μέρντοχ. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, ο Πιρς Μόργκαν ήταν ένας από τους αρχισυντάκτες της «News of the world» και γλίτωσε με παρέμβαση Μέρντοχ τις κατηγορίες για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και τη φυλακή.