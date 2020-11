Εμβόλιο Pfizer: To ζευγάρι των Γερμανών επιστημόνων πίσω από την προσπάθεια

Οι δοκιμές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι 164 άτομα από σύνολο 44.000 που συμμετέχουν στην έρευνα, να αναπτύξουν Covid-19 ώστε να αξιολογηθεί το κατά πόσον το εμβόλιο προστατεύει από την ανάπτυξη σοβαρών μορφών της νόσου και πόσο καλά προστατεύει άτομα που έχουν ήδη μολυνθεί.

Οι μισοί από τους συμμετέχοντες έλαβαν δύο δόσεις του εμβολίου και οι υπόλοιποι έλαβαν εικονικό φάρμακο (placebo). Η πρώτη ανάλυση βασίστηκε σε 94 εθελοντές που ανέπτυξαν Covid-19. Η Δρ Τζάνσεν, επικεφαλής της έρευνας και ανάπτυξης εμβολίων στην Pfizer, είπε ότι η ανεξάρτητη επιστημονική αρχή δεν ανέφερε πόσες από αυτές τις περιπτώσεις προέρχονταν από συμμετέχοντες που είχαν εμβολιαστεί, αλλά με ποσοστό αποτελεσματικότητας άνω του 90%, οι περισσότεροι έπρεπε να ήταν στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS!