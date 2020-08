Σάλος στην Αυστραλία: Βίντεο δείχνει αστυνομικό να αρπάζει από το λαιμό γυναίκα επειδή δε φορά μάσκα

Η Ελληνίδα ομογενής Σύλβια Γκάμπριελ

Μελβούρνη, Αύγουστος 2020. Μία νεαρή γυναίκα κυκλοφορεί σε κάποιον δρόμο χωρίς να φορά μάσκα.Ο αστυνομικός που την σταματά δεν αρκείται στην επιβολή του προστίμου των διακοσίων δολαρίων, όπως ορίζει ο νόμος, αλλά της επιτίθεται αρπάζοντας την από τον λαιμό.Η γυναίκα ουρλιάζει, εκείνος εξαντλεί κάθε λογική πετώντας την στο έδαφος σαν να είναι η χειρότερη εγκληματίας. Το παραπάνω σκηνικό δεν αποτελεί κάποια εξαίρεση αλλά τον κανόνα μιας παράνοιας που απλώνεται ως άλλος ιός στην «κλειστή σε όλα» πόλη της Μελβούρνης:«Από την αρχή της πανδημίας, αυτό είναι το τρίτο lockdown που ζούμε. Η κατάσταση εδώ είναι πάρα πολύ άσχημη, τέτοια ασχήμια δεν μπορεί να την χωρέσει ούτε η πιο τρελή φαντασία. Ζούμε και αναπνέουμε υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου. Αν δεν φοράς μάσκα η τιμωρία ενδέχεται να μη είναι το πρόστιμο αλλά το ξύλο», λέει η Ελληνίδα Σύλβια Γκάμπριελ και συνεχίζει: «Εδώ και ενάμισι μήνα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και έχουμε δικαίωμα να βγαίνουμε έξω μόνο μία ώρα την ημέρα για περπάτημα, ψώνια στο σούπερ μάρκετ ή σοβαρούς λόγους υγείας. Η καθημερινότητα μας μοιάζει με θρίλερ. Έξι εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε φυλακισμένοι.Οι μάσκες είναι υποχρεωτικές για όλους, ακόμη και για παιδιά. Ο πολιτειακός πρωθυπουργός έχει βγάλει στους δρόμους αστυνομία και στρατό σαν να έχουμε πόλεμο. Οι “κύριοι” αυτοί έχουν το δικαίωμα να μπουκάρουν στα σπίτια μας ανά πάσα ώρα και στιγμή απλώς για να διαπιστώσουν αν είμαστε μέσα γιατί απλώς απαγορεύεται να είμαστε έξω. Από τις 8 το βράδυ έως τις 6 το πρωί δεν μπορείς να βγεις έξω από την πόρτα του σπιτιού σου ενώ τις υπόλοιπες ώρες μπορείς να οδηγήσεις μόνο σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το σπίτι σου, εκτός κι αν έχει λάβει ειδική άδεια. Είναι αδιανόητο να υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί και τόση βία σε μία χώρα που μετρά από την αρχή της πανδημίας μόνο 300 θανάτους οι περισσότεροι εκ των οποίων έλαβαν χώρα σε κάποιο γηροκομείο της πόλης. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως λογική. Αυτό, είναι καθαρή, ξεκάθαρη τρέλα...»Εννέα δισεκατομμύρια δολάρια για ένα... lockdown!Η Σύλβια Γκάμπριελ, η οποία βρέθηκε στην Αυστραλία πριν από μερικά χρόνια μαζί με τον σύζυγό της Θωμά Δελιόπουλο καταφέρνοντας να δημιουργήσουν τις δύο διασημότερες ελληνικές ταβέρνες της πόλης, μιλά σήμερα για ολοκληρωτική καταστροφή: «Το ένα μας μαγαζί, το Mykonos, είναι κλειστό. Το Kalimera λειτουργεί ως take away αλλά δεν έχουμε καθόλου δουλειά. Μόνο το τελευταίο lockdown θα στοιχίσει στην Κυβέρνηση εννέα δισεκατομμύρια δολάρια! Η καταστροφή δεν είναι ωστόσο μόνο οικονομική αλλά και ψυχολογική. Οι αυτοκτονίες είναι καθημερινό φαινόμενο. Πριν από περίπου μία βδομάδα ένα ζευγάρι άφησε στους παππούδες τα τρία του παιδιά και αυτοκτόνησε... Τα παιδιά μας σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος αυτής της τρέλας. Ο γιος μου, όπως και όλα τα παιδιά εδώ, είναι συνολικά από την αρχή του χρόνου σε εγκλεισμό μπροστά σε μία οθόνη. Απαγορεύεται να δουν τους φίλους τους, να τρέξουν, να παίξουν, να χαρούν την ελευθερία τους. Το χειρότερο απ' όλα είναι πως ακούγεται ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, θα επιβάλουν καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας και θα κλείσουν ακόμη και τα σούπερ μάρκετ με αποτέλεσμα όλα να γίνονται on line. Η υπομονή μας έχει ήδη στερέψει και δεν υπάρχει κανείς διατεθειμένος να μας βγάλει από αυτή τη φυλακή της on line ζωής...»