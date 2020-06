Το πρωί μητέρα, το βράδυ πόρνη: Το έγκλημα που συγκλόνισε την Αμερική

H Πέιτζ Μπέργκφελντ με τους γονείς της και το νεογέννητο μωρό της

Το αυτοκίνητο που βρέθηκε καμμένο

Δεξιά η Πέιτζ με την οικογένειά της, αριστερά ο δράστης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ακούγοντας την ιστορία της, η πρώτη σκέψη που σου’ ρχεται στο μυαλό είναι πως πρόκειται για ένα συναρπαστικό σενάριο ταινίας. Στην διαπίστωση ότι αποτελεί αληθινή ιστορία κι όχι προϊόν μυθοπλασίας απλώς μένεις άφωνος για να αναρωτηθείς αμέσως μετά: «Η Πέιτζ Μπέργκφελντ υπήρξε για τον περίγυρό της. Αφοσιωμένη στα παιδιά της, τα οποία μεγάλωνε μόνη της καθώς είχε χωρίσει από τον δεύτερο σύζυγό της, ζούσε μαζί τους μία ήσυχη, κλασική ζωή στο Κολοράντο. Εργαζόταν σκληρά ως καθηγήτρια χορού στη δική της σχολή ενώ παράλληλα ασχολούνταν με την προώθηση και την πώληση κουζινικών. Κύριο μέλημα τα παιδιά της τα οποία συνόδευε σε αθλητικές δραστηριότητες,από τις οποίες δεν έλειπε ποτέ, και πάντα έτοιμη να απλώσει χείρα βοηθείας σε οποιονδήποτε είχε την ανάγκη της.Στις, η οικογένειά της δήλωσε στην Αστυνομία τηντης, κάτι που ήταν εξαιρετικά περίεργο να έχει συμβεί οικειοθελώς, δεδομένου του χαρακτήρα της και της λατρείας που είχε στα παιδιά της. Η αρχική σκέψη των ντετέκτιβ που διερεύνησαν την εξαφάνιση ήταν ότι απλώς μπούχτισε από τη ζωή της και αποφάσισε να εγκαταλείψει τα πάντα. Ο πατέρας της όμως και η σύζυγός του δήλωναν στην Αστυνομία πως αυτό ήταν αδύνατον να έχει συμβεί και ότι φοβούνταν για το χειρότερο. Όταν ο πατέρας της Πέιτζ ρωτήθηκε για την πιθανότητα του να έχει η κόρη του εγκαταλείψει τα παιδιά της, είπε, χαρακτηριστικά:Δεν πήρε πολύ χρόνο στους ντετέκτιβς να. Καθώς προχωρούσε η έρευνα σε βάθος, επικεντρώθηκε στους άντρες στη ζωή της Πέιτζ συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώην συζύγων της. Σύμφωνα με αυτούς που βρίσκονταν κοντά της είχε πρόσφατα αρχίσει να βλέπει τον πρώτο πρώην σύζυγό της,. Οι δύο τους ήταν ζευγαράκι από το Γυμνάσιο και είχαν μια σχέση που κράτησε περισσότερα από 10 χρόνια. Ο Ρον έγινε «πρόσωπο ενδιαφέροντος» όταν η αστυνομία ανακάλυψε ότι ήταν με την Πέιτζ την ημέρα που αναφέρθηκε η εξαφάνισή της. Όσοι όμως γνώριζαν και τους δύο δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι ο Ρον θα την έβλαπτε ποτέ με οποιονδήποτε τρόπο.Στη συνέχεια οι ερευνητές επικέντρωσαν την έρευνά τους στον δεύτερο πρώην σύζυγό της,, με τον οποίο η Πέιτζ διατηρούσε επίσης πολύ ισχυρούς δεσμούς καθώς ήταν ο πατέρας των τριών παιδιών της. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες η σχέση τους ήταν ανέκαθεν κάτι παραπάνω από εκρηκτική. Όταν παντρεύτηκαν, εκείνος ήταν επιτυχημένος επιχειρηματίας αλλά οι επιχειρήσεις του έπεσαν γρήγορα έξω. Η Πέιτζ είχε αναλάβει τα οικονομικά, ανοίγοντας τη σχολή χορού και παράλληλα έγινε η κορυφαία πωλήτρια για το The Pampered Chef (πολυεθνική εταιρεία πώλησης εργαλείων κουζίνας, τροφίμων, βιβλίων με συνταγές κλπ). Το πρόβλημα ήταν πως… Μέχρι το 2006, η Πέιτζ είχε καλέσει δύο φορές την αστυνομία λόγω της απειλητικής συμπεριφοράς του. Το διαζύγιο ήταν αναπόφευκτο. Αν και η αστυνομία πίστευε ότι ο Ντίξον μπορεί να σκότωσε την Πέιτζ, εκείνος είχε, όπως ακριβώς και ο Μπέιγκλερ, ακλόνητο άλλοθι.Λίγο καιρό αργότερα η αστυνομία ενημερώθηκε από μια κλήση 911 (έκτακτης ανάγκης) ότι έ. Ήταν το αυτοκίνητο της Πέιτζ, εκείνο που οδηγούσε τη νύχτα της εξαφάνισής της. Υπήρχαν κάποια πράγματα που έκαναν εντύπωση στους ντετέκτιβ. Πρώτον, το κάθισμα του οδηγού ήταν τραβηγμένο στο όριό του προς τα πίσω, παρότι η Πέιτζ είχε ύψος μόλις 1,54μ. Δεύτερον, η ατζέντα της βρισκόταν στο πορτ-μπαγκάζ με τις τελευταίες τέσσερις σελίδες σκισμένες και εξαφανισμένες από το σημείο, προφανώς από κάποιο άτομο που δεν ήθελε να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Οι ερευνητές ήταν σίγουροι ότι το αυτοκίνητοΤο σώμα της, ωστόσο, δεν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.Ένα μήνα μετά, η αστυνομία βρήκε διασκορπισμένα σε ακτίνα μιλίων από εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητό, τα προσωπικά αντικείμενα της Πέιτζ, ανάμεσα στα οποία επαγγελματικές κάρτες και επιστολόχαρτα μιας εταιρείας με την ονομασία Models Inc. Τότε η Αστυνομία συνειδητοποίησε ότιΑν και το τελευταίο της τηλεφώνημα ήταν στον Μπέιγκλερ, εκείνο το βράδυ είχε λάβει επίσης πολλές κλήσεις από άλλους ανθρώπους, όλοι τους πελάτες της Models, Inc., μιας επιχείρησης συνοδών πολυτελείας, στην οποία η Πέιτζ εργαζόταν κρυφά…Οι λεπτομέρειες που άρχισαν να προκύπτουν από την έρευνα, σχημάτισαν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την Πέιτζ. Λίγο πριν παντρευτεί τον πρώτο της σύζυγο υπήρξε στρίπερ και όταν χώρισε με τον δεύτερο σύζυγο της, ήθελε απελπιστικά πολύ να εξακολουθήσει να είναι η σούπερ μαμά διατηρώντας τον τρόπο ζωής των παιδιών, παρά τα τεράστια χρέη που έφερε στους ώμους της -Έτσι άρχισε να κάνει ξανά ό,τι έκανε στο παρελθόν (πριν από τον πρώτο της γάμο) δημιουργώντας την Models, Inc.και κερδίζοντας χρήματα κάνοντας στριπτίζ και σεξ με πελάτες. Στο διαδίκτυο διαφήμιζε και τις extra υπηρεσίες της, όπωςενώ στον ιστότοπο Naughtynightlife.com (Άτακτη Νυχτερινή Ζωή) διαφημιζόταν με αποκαλυπτική από τον λαιμό και κάτω φωτογραφία, δηλώνοντας ότι παρέχει τις υπηρεσίες της στο Κολοράντο αλλά και τις γειτονικές Πολιτείες με ναυλωμένο τζετ και με την φράση:Όλα αυτά κρυφά φυσικά. Οι δουλειές απογειώθηκαν γρήγορα και η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε κάποιες φορές, όταν κανόνιζε τα ραντεβού στο τηλέφωνο άλλαζε μέχρι και τη φωνή της, έτσι ώστε να δίνει στους πελάτες την εντύπωση πως διέθετε ένα μεγάλο δίκτυο διαθέσιμων συνοδών πολυτελείας. Η ίδια η Πέιτζ είχε μεγάλη ζήτηση στην Models, Inc με όλο και περισσότερους άνδρες να την αναζητούν με το ψεύτικο όνομά της: Κάρι.Η Αστυνομία βρήκε στις κλήσεις της πολλούς από τους πελάτες της Models Inc.: Ένας γελαδάρης είχε αφήσει στην Πέιτζ ένα μήνυμα τη νύχτα της εξαφάνισής της, λέγονταςΈνας εθισμένος στην κοκαΐνη, ο Τζορτζ Κοραλούτσο, κάλεσε την Πέιτζ 20 φορές το βράδυ που εκείνη δεν επέστρεψε στο σπίτι. Αν και υπήρχαν ύποπτοι, κανείς από αυτούς δεν μπορούσε με στοιχεία να ταυτοποιηθεί ως δολοφόνος. Στη συνέχεια η αστυνομία βρήκε τον «Τζιμ», ο οποίος είχε κάνει δύο κλήσεις στην Πέιτζ τη νύχτα που εξαφανίστηκε, από ένα τοπικό κατάστημα της Walmart, όπου είχε πάει να αγοράσει ένα Tracfone. Το βίντεο της Walmart έδωσε τελικά στην αστυνομίαΟ Λέστερ Τζόουνς είχε καταδικαστεί κάποτε γιαΟι αξιωματικοί τον πήραν για ανάκριση και φάνηκε πως δεν είχε άλλοθι για την ημέρα και την ώρα εξαφάνισης της Πέιτζ. Είχε ύψος 1,84μ. κάτι που τον έκανε να έχει το σωστό ύψος για να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι του Ford Focus. Εργαζόταν επίσης σε ένα κατάστημα ενοικίασης αυτοκινήτων, που βρισκόταν σε βολική τοποθεσία, ακριβώς απέναντι από το σημείο όπου είχε βρεθεί το φλεγόμενο αυτοκίνητο. Ο Τζόουνς. Αυτό τον κατέστησε τον Νο1 ύποπτο.Όμως δεν υπήρχε πτώμα και χωρίς αυτό, οι υποψίες δεν μπορούσαν να «δέσουν» κατηγορία. Πέρασαν χρόνια για να γίνει το επόμενο βήμα. Ήταν το 2012 όταν μια ομάδα πεζοπόρων βρήκε ένα ανθρώπινο κρανίο στη διάρκεια μιας πεζοπορίας, 60 μίλια νότια του σπιτιού της Πέιτζ. Στο κρανίο υπήρχε μονωτική ταινία τυλιγμένη στην κάτω γνάθο, κάτι που υποδήλωνε πως το θύμα ήταν φιμωμένο. Περισσότερα οστά εντοπίστηκαν γρήγορα σε απόσταση ενός μιλίου, στις όχθες ενός ξεροπόταμου.χρησιμοποιώντας οδοντιατρικά αρχεία. Η αιτία θανάτου δεν μπόρεσε να εξακριβωθεί. Ωστόσο, η σοβαρή ζημιά στο ζυγωματικό , που ανακαλύφθηκε, κατέστησε σαφές ότι είχε ξυλοκοπηθεί άγρια.Χρειάσθηκαν άλλα δύο χρόνια ερευνών,. Ο Τζόουνς δεν εξήγησε ποτέ τα κίνητρά του, αλλά τον Νοέμβριο του 2016, σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια μετά την εξαφάνιση της Πέιτζ , καταδικάστηκε σε κάθειρξη 65 ετών χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.Όταν τα παιδιά της Πέιτζ έμαθαν πως η μητέρα τους υπήρξε θύμα δολοφονίας κι όχι «θύτης» εγκατάλειψης, μάζευαν για χρόνια τα κομμάτια τους. Το μεγαλύτερο από αυτά έκλεινε τα οκτώ του χρόνια την ημέρα που εκείνη εξαφανίσθηκε και μέχρι να καταδικασθεί ο Τζόουνς ήταν πλέον απόφοιτος λυκείου. Σήμερα, τα τρία παιδιά της που μεγάλωσαν με τους παππούδες τους, έχουν στενό δεσμό με τον πατέρα τους, αλλά λένε πως δεν θα ξεχάσουν ποτέ τη μητέρα τους η οποία έκανε κυριολεκτικά «τα πάντα» για να τα στηρίξει. Διότι, ό,τι κι αν έκανε ή ό,τι κι αν υπήρξε, η Πέιτζ Μπέργκφελντ πόνταρε την παρτίδα της διπλής της ζωής στο «όνομα» των παιδιών της…