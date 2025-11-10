Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Οι Κινητές Ομάδες οργώνουν τη χώρα και προσφέρουν δωρεάν φροντίδα υγείας – Πού θα είναι τον Νοέμβριο
Οι Κινητές Ομάδες οργώνουν τη χώρα και προσφέρουν δωρεάν φροντίδα υγείας – Πού θα είναι τον Νοέμβριο
Οι Κινητές Ομάδες Υγείας ενισχύουν το δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, καλύπτοντας 900 περιοχές σε όλη τη χώρα με δωρεάν εξετάσεις, εμβολιασμούς και κατ' οίκον επισκέψεις
Σε μια από τις πιο φιλόδοξες παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια υγεία, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του υπουργείου Υγείας αναλαμβάνουν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε 900 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).
Οι πολίτες θα μπορούν πολύ σύντομα να κλείνουν κατ’ οίκον ραντεβού μέσω τετραψήφιου αριθμού του ΕΟΔΥ, απλοποιώντας τη διαδικασία πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, ακόμη και για όσους ζουν μακριά από τις δομές του ΕΣΥ. Πρόκειται για ένα δίκτυο Κινητών μονάδων που ήδη επεκτείνεται δυναμικά, «πηγαίνει εκεί όπου δεν φτάνει το σύστημα», προσφέροντας πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και συνεχή παρακολούθηση σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.
Οι πολίτες θα μπορούν πολύ σύντομα να κλείνουν κατ’ οίκον ραντεβού μέσω τετραψήφιου αριθμού του ΕΟΔΥ, απλοποιώντας τη διαδικασία πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, ακόμη και για όσους ζουν μακριά από τις δομές του ΕΣΥ. Πρόκειται για ένα δίκτυο Κινητών μονάδων που ήδη επεκτείνεται δυναμικά, «πηγαίνει εκεί όπου δεν φτάνει το σύστημα», προσφέροντας πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και συνεχή παρακολούθηση σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα