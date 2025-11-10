Οι Κινητές Ομάδες οργώνουν τη χώρα και προσφέρουν δωρεάν φροντίδα υγείας – Πού θα είναι τον Νοέμβριο
ΕΟΔΥ Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ)

Οι Κινητές Ομάδες οργώνουν τη χώρα και προσφέρουν δωρεάν φροντίδα υγείας – Πού θα είναι τον Νοέμβριο

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας ενισχύουν το δίκτυο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, καλύπτοντας 900 περιοχές σε όλη τη χώρα με δωρεάν εξετάσεις, εμβολιασμούς και κατ' οίκον επισκέψεις

Οι Κινητές Ομάδες οργώνουν τη χώρα και προσφέρουν δωρεάν φροντίδα υγείας – Πού θα είναι τον Νοέμβριο
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Σε μια από τις πιο φιλόδοξες παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη δημόσια υγεία, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)  και του υπουργείου Υγείας αναλαμβάνουν να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε 900 περιοχές σε όλη την Ελλάδα, αλλάζοντας ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Οι πολίτες θα μπορούν πολύ σύντομα να κλείνουν κατ’ οίκον ραντεβού μέσω τετραψήφιου αριθμού του ΕΟΔΥ, απλοποιώντας τη διαδικασία πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, ακόμη και για όσους ζουν μακριά από τις δομές του ΕΣΥ. Πρόκειται για ένα δίκτυο Κινητών μονάδων που ήδη επεκτείνεται δυναμικά, «πηγαίνει εκεί όπου δεν φτάνει το σύστημα», προσφέροντας πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και συνεχή παρακολούθηση σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.
