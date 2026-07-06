Mε περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό, η εταιρεία αποτυπώνει στην πράξη τη δυναμική της σύγχρονης ελληνικής εξωστρέφειας
14 μεταμοσχεύσεις σε λίγες ημέρες σε Ωνάσειο, Λαϊκό και Ιπποκράτειο, το «ευχαριστώ» από το υπ. Υγείας στους δότες και τις οικογένειές τους
14 μεταμοσχεύσεις σε λίγες ημέρες σε Ωνάσειο, Λαϊκό και Ιπποκράτειο, το «ευχαριστώ» από το υπ. Υγείας στους δότες και τις οικογένειές τους
Το υπουργείο Υγείας εκφράζει, επίσης, τα θερμά συγχαρητήρια στις ιατρονοσηλευτικές ομάδες όλων των νοσοκομείων, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για τον άψογο συντονισμό
Στοιχεία που δείχνουν ότι η δωρεά οργάνων στη χώρα συνεχίζεται δυναμικά, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Υγείας.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14 σημαντικές μεταμοσχεύσεις σε τρία νοσοκομεία και συγκεκριμένα:
«Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και της υψηλής επιστημονικής επάρκειας των ιατρονοσηλευτικών ομάδων του ΕΣΥ» αναφέρει το υπουργείο Υγείας στην ανακοίνωσή του εκφράζοντας, παράλληλα, «ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στους δότες οργάνων και στις οικογένειές τους, οι οποίοι μέσα από τη γενναιόδωρη πράξη τους προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας».
Τονίζοντας, τέλος, ότι «η δωρεά οργάνων είναι πράξη ζωής και αλληλεγγύης», το υπουργείο Υγείας εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στις ιατρονοσηλευτικές ομάδες όλων των νοσοκομείων, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τον άψογο συντονισμό και τη συνεχή τους προσφορά.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν συνολικά 14 σημαντικές μεταμοσχεύσεις σε τρία νοσοκομεία και συγκεκριμένα:
- * Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: 2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και 2 καρδιάς
- * Στο Λαϊκό Νοσοκομείο: 6 μεταμοσχεύσεις νεφρού
- * Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού
- * Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού
«Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και της υψηλής επιστημονικής επάρκειας των ιατρονοσηλευτικών ομάδων του ΕΣΥ» αναφέρει το υπουργείο Υγείας στην ανακοίνωσή του εκφράζοντας, παράλληλα, «ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλεται στους δότες οργάνων και στις οικογένειές τους, οι οποίοι μέσα από τη γενναιόδωρη πράξη τους προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας».
Τονίζοντας, τέλος, ότι «η δωρεά οργάνων είναι πράξη ζωής και αλληλεγγύης», το υπουργείο Υγείας εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια στις ιατρονοσηλευτικές ομάδες όλων των νοσοκομείων, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τον άψογο συντονισμό και τη συνεχή τους προσφορά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα