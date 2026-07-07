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Μουντιάλ: Γιατί αξίζει να δείτε έναν αγώνα, ακόμη κι αν δεν αγαπάτε το ποδόσφαιρο
Μουντιάλ: Γιατί αξίζει να δείτε έναν αγώνα, ακόμη κι αν δεν αγαπάτε το ποδόσφαιρο
Πώς η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων, όπως το Μουντιάλ, μπορεί να μειώσει τη μοναξιά, να ενισχύσει την ευεξία και να δημιουργήσει μια αίσθηση σύνδεσης - Ακόμη και στο σπίτι
Κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση συγκεντρώνει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και για όσους δεν δηλώνουν φανατικοί φίλαθλοι, η ένταση, το ταλέντο και η συλλογική εμπειρία ενός αγώνα μπορούν να είναι ιδιαίτερα ελκυστικά.
Ο κλινικός ψυχολόγος Δρ. Kurt Ela, σε άρθρο του στο Psychology Today, επισημαίνει ότι η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων δεν αποτελεί μόνο μορφή ψυχαγωγίας. Μπορεί να έχει και οφέλη για την ψυχική υγεία, ιδίως όταν συνδέεται με κοινωνική επαφή.
Ο ίδιος, ως ο βασικός θεραπευτής των Washington Capitals, της ομάδας χόκεϊ της Ουάσινγκτον, περιγράφει την ενέργεια που δημιουργείται στις κερκίδες: οι φίλαθλοι τραγουδούν, πανηγυρίζουν, ανταλλάσσουν χειρονομίες ενθουσιασμού και μοιράζονται μια κοινή εμπειρία. Αυτή η αίσθηση σύνδεσης φαίνεται ότι έχει πραγματική σημασία.
Έρευνες έχουν εξετάσει τα πιθανά οφέλη της παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων. Η γνωστική ψυχολόγος Helen Keyes, από το Anglia Ruskin University στην Αγγλία, και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι η παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγονότος συνδέεται με:
χαμηλότερα επίπεδα άγχους
μειωμένη μοναξιά
μεγαλύτερη αίσθηση ότι η ζωή έχει αξία και νόημα
Τα εν λόγω ευρήματα αφορούν τόσο επαγγελματικούς όσο και ερασιτεχνικούς αγώνες. Αυτό έχει σημασία, καθώς οι μεγάλες διοργανώσεις μπορεί να είναι οικονομικά απρόσιτες για πολλούς, ενώ οι τοπικές προσφέρουν μια πιο εύκολη και άμεση ευκαιρία συμμετοχής.
Η παρακολούθηση από την τηλεόραση δεν φαίνεται να προσφέρει στον ίδιο βαθμό το όφελος της κοινωνικής επαφής, καθώς λείπει η φυσική παρουσία και η αλληλεπίδραση με άλλους φιλάθλους. Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, μπορεί και αυτή να συνδέεται με θετική επίδραση στην ευεξία και την ικανοποίηση από τη ζωή.
Η αξιοποίηση αυτών των οφελών δεν απαιτεί απαραίτητα ακριβά εισιτήρια ή μεγάλες διοργανώσεις. Ένας αγώνας τοπικής ομάδας μπορεί να προσφέρει την ίδια αίσθηση συμμετοχής και κοινότητας.
Επίσης, η παρακολούθηση ενός αθλήματος στην τηλεόραση μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική όταν μοιράζεται με άλλους. Η γνωριμία με τους παίκτες, την ιστορία μιας ομάδας ή τη δυναμική ενός πρωταθλήματος μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον και να δημιουργήσει ένα σταθερό σημείο σύνδεσης με φίλους ή οικογένεια.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δρ. Ela προτείνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση αγώνων με φίλους, τη συμμετοχή σε δημόσιες προβολές ή τη διοργάνωση μικρών συγκεντρώσεων στο σπίτι. Η αξία βρίσκεται λιγότερο στο ίδιο το αποτέλεσμα του αγώνα και περισσότερο στην κοινή εμπειρία.
Ο κλινικός ψυχολόγος Δρ. Kurt Ela, σε άρθρο του στο Psychology Today, επισημαίνει ότι η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων δεν αποτελεί μόνο μορφή ψυχαγωγίας. Μπορεί να έχει και οφέλη για την ψυχική υγεία, ιδίως όταν συνδέεται με κοινωνική επαφή.
Ο ίδιος, ως ο βασικός θεραπευτής των Washington Capitals, της ομάδας χόκεϊ της Ουάσινγκτον, περιγράφει την ενέργεια που δημιουργείται στις κερκίδες: οι φίλαθλοι τραγουδούν, πανηγυρίζουν, ανταλλάσσουν χειρονομίες ενθουσιασμού και μοιράζονται μια κοινή εμπειρία. Αυτή η αίσθηση σύνδεσης φαίνεται ότι έχει πραγματική σημασία.
Έρευνες έχουν εξετάσει τα πιθανά οφέλη της παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων. Η γνωστική ψυχολόγος Helen Keyes, από το Anglia Ruskin University στην Αγγλία, και οι συνεργάτες της διαπίστωσαν ότι η παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγονότος συνδέεται με:
Τι δείχνουν οι μελέτες
χαμηλότερα επίπεδα άγχους
μειωμένη μοναξιά
μεγαλύτερη αίσθηση ότι η ζωή έχει αξία και νόημα
Τα εν λόγω ευρήματα αφορούν τόσο επαγγελματικούς όσο και ερασιτεχνικούς αγώνες. Αυτό έχει σημασία, καθώς οι μεγάλες διοργανώσεις μπορεί να είναι οικονομικά απρόσιτες για πολλούς, ενώ οι τοπικές προσφέρουν μια πιο εύκολη και άμεση ευκαιρία συμμετοχής.
Η παρακολούθηση από την τηλεόραση δεν φαίνεται να προσφέρει στον ίδιο βαθμό το όφελος της κοινωνικής επαφής, καθώς λείπει η φυσική παρουσία και η αλληλεπίδραση με άλλους φιλάθλους. Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, μπορεί και αυτή να συνδέεται με θετική επίδραση στην ευεξία και την ικανοποίηση από τη ζωή.
Η αξιοποίηση αυτών των οφελών δεν απαιτεί απαραίτητα ακριβά εισιτήρια ή μεγάλες διοργανώσεις. Ένας αγώνας τοπικής ομάδας μπορεί να προσφέρει την ίδια αίσθηση συμμετοχής και κοινότητας.
Πώς μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητας
Επίσης, η παρακολούθηση ενός αθλήματος στην τηλεόραση μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική όταν μοιράζεται με άλλους. Η γνωριμία με τους παίκτες, την ιστορία μιας ομάδας ή τη δυναμική ενός πρωταθλήματος μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον και να δημιουργήσει ένα σταθερό σημείο σύνδεσης με φίλους ή οικογένεια.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δρ. Ela προτείνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση αγώνων με φίλους, τη συμμετοχή σε δημόσιες προβολές ή τη διοργάνωση μικρών συγκεντρώσεων στο σπίτι. Η αξία βρίσκεται λιγότερο στο ίδιο το αποτέλεσμα του αγώνα και περισσότερο στην κοινή εμπειρία.
Ο αθλητισμός έχει μεγάλη απήχηση επειδή συνδυάζει ένταση, προσμονή, ταύτιση και συλλογικότητα. Όταν παρακολουθείται με τρόπο που ενισχύει την επαφή με τους άλλους, μπορεί να λειτουργήσει ως απλή αλλά ουσιαστική πηγή ευεξίας.
Το συμπέρασμα δεν είναι ότι ο αθλητισμός αντικαθιστά την ψυχολογική φροντίδα ή τις ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει έναν προσιτό τρόπο σύνδεσης, χαράς και συμμετοχής – στοιχεία που έχουν πραγματική αξία για την ψυχική υγεία.
Πηγή: ygeiamou.gr
Το συμπέρασμα δεν είναι ότι ο αθλητισμός αντικαθιστά την ψυχολογική φροντίδα ή τις ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει έναν προσιτό τρόπο σύνδεσης, χαράς και συμμετοχής – στοιχεία που έχουν πραγματική αξία για την ψυχική υγεία.
Πηγή: ygeiamou.gr
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