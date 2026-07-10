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49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μήκους Δράμας: Επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με 157 ταινίες
49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μήκους Δράμας: Επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με 157 ταινίες
«Αλλάζουμε το Φεστιβάλ, με τρόπο που δημιουργεί τις συνθήκες για έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των νέων κινηματογραφιστών όλο τον χρόνο» επισημαίνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Γιώργος Αγγελόπουλος
Λιγότερος εντυπωσιασμός, περισσότερη ουσία: Στις παραπάνω λέξεις συνοψίζεται η φιλοσοφία του 49ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μήκους Δράμας που θα διεξαχθεί, για μία ακόμη χρονιά, από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, με σύνθημα «Welcome Home!». Από τις 3.420 ταινίες απ’ όλον τον κόσμο που υποβλήθηκαν συνολικά θα προβληθούν 157 εκ των οποίων οι 30 στο επίσημο ελληνικό πρόγραμμα, οι 19 στο ελληνικό σπουδαστικό, ενώ οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα.
«Αλλάζουμε το Φεστιβάλ, με τρόπο που δεν περιορίζεται στη μία εβδομάδα της διοργάνωσης, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες για έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των νέων κινηματογραφιστών όλο τον χρόνο» εξήγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας Γιώργος Αγγελόπουλος, κατά την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στην ταράτσα του Θερινού Κινηματογράφου Λαΐς.
Κάνοντας, αρχικά, μια σύντομη αναδρομή στις σημαντικές πρωτοβουλίες της περσινής διοργάνωσης, όπως τα ταξίδια των Ελλήνων δημιουργών σε κορυφαίες διεθνείς κινηματογραφικές διοργανώσεις, το πρόγραμμα φιλοξενίας για συγγραφή σεναρίων μικρού μήκους, όπου βραβευμένοι σκηνοθέτες από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου καθοδήγησαν ανερχόμενους σεναριογράφους, το DISFF PASS που εξασφάλιζε στους συμμετέχοντες σκηνοθέτες δωρεάν είσοδο σε κινηματογραφικές αίθουσες αλλά και τις αμοιβές συνολικού ύψους άνω των 6.000 ευρώ που δόθηκαν σε διαγωνιζόμενους σκηνοθέτες, ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στα νέα βήματα της διοργάνωσης μεταξύ των η δημιουργία μιας εταιρείας πωλήσεων για τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, ώστε να αποκτήσουν ισχυρότερη διεθνή παρουσία και μεγαλύτερη διαδρομή.
Επιπλέον, η Δράμα θα φιλοξενήσει, για πρώτη φορά φέτος, την ετήσια συνάντηση του Δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο πλαίσιο του οποίου εκπρόσωποι από κορυφαία ευρωπαϊκά φεστιβάλ θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις και θα γνωρίσουν τους Έλληνες κινηματογραφιστές και το έργο τους. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων που υποστηρίζει το ΕΚΚΟΜΕΔ ενόψει της τελετής απονομής των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Αθήνα.
Το πρόγραμμα του 49ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μήκους Δράμας θα περιλαμβάνει, επίσης, ένα νέο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, συνοδευτικά πάνελ, το διεθνές εργαστήριο Young Balkans και ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη Ελληνίδα δημιουργό ενώ στόχος είναι η φετινή διοργάνωση να γίνει πιο φιλική προς τους θεατές μέσα από δομικές αλλαγές όπως πιο συγκροτημένα διαγωνιστικά προγράμματα, μικρότερης διάρκειας προβολές που αναδεικνύουν καλύτερα τις ταινίες και Q&As μετά τις προβολές για μια πιο άμεση και διαδραστική εμπειρία.
Όσον αφορά τις ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν φέτος, αυτές, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, θα περιστρέφονται γύρω από πολλές ενδιαφέρουσες θεματικές: -«Οι δημιουργοί εξετάζουν την ελληνική οικογένεια, αλλά πλέον πιο στοχευμένα και με μια ψυχαναλυτική διάθεση. Ταυτόχρονα, η ανάγκη για αντίσταση παραμένει στη ψυχή των νέων κινηματογραφιστών που επιδιώκουν, έστω και μέσω της τέχνης, να ανατρέψουν λάθη που έχουν καθιερωθεί ως κανονικότητα. Οι queer χαρακτήρες με υπερφυσική διάσταση φαίνεται ότι ήρθαν για να μείνουν, όπως και οι μικροί ηλικιακά πρωταγωνιστές που φέρουν την ανάγκη για επιστροφή σε μια φαινομενικά πιο αθώα περίοδο της ζωής μας. Φέτος αναδεικνύεται και το φαινόμενο της τοξικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και η απάντηση σε αυτή, που βρίσκεται στην αγάπη και στον έρωτα- ή έστω στην ατέρμονη αναζήτηση τους. Ο στόχος για ένα καλύτερο αύριο μπορεί για πολλούς να μοιάζει φαντασίωση, αλλά ευτυχώς για τους δημιουργούς η μάχη ακόμη δίνεται.»
Τη φετινή οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ και φέτος ο designer Κωνσταντίνος Παυλίδης, ο οποίος εξήγησε σχετικά με το concept του: «Η επιλογή των μορφών των τριών εμβληματικών κωδωνοφόρων από τα δρώμενα της Δράμας, για την 49η ταυτότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, δεν έγινε για λόγους διακόσμησης, αλλά επειδή αποτελούν το πιο ζωντανό, αρχέγονο κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής, λειτουργώντας ως φύλακες της διονυσιακής παράδοσης. Αν και σε πρώτη ανάγνωση οι χαρακτήρες μοιάζουν τρομακτικοί, στην πραγματικότητα κουβαλούν μια βαθιά γιορτινή, αναγεννητική ενέργεια, η οποία ξεκλειδώνεται μέσα από μια ανατρεπτική εικονογραφική προσέγγιση.»
Το σποτ της 49ης διοργάνωσης γυρίστηκε εξολοκλήρου στη Δράμα από τη σκηνοθέτιδα η Ισαβέλλα Μαργάρα η οποία σημείωσε: «Πριν από το σινεμά, υπήρχε ο Διόνυσος. Πριν από την αίθουσα, υπήρχε η πλατεία, η νύχτα, η κλαγγή των κουδουνιών που ξύπναγε τη φύση, έδιωχνε το κακό και καλούσε τους ανθρώπους να μαζευτούν. Ο κωδωνοφόρος- αυτή η βαλκανική διονυσιακή φιγούρα που δονείται σε κάθε της βήμα- είναι ένας παλιός συγγενής του σινεμά. Και οι δύο γεννήθηκαν από την ίδια ανθρώπινη ανάγκη: να χαθούμε για λίγο μέσα στην έκσταση του συνόλου, να σβήσει ο εαυτός μέσα στη συλλογική μέθη. Να συναντηθούμε στο σκοτάδι, να χαθούμε σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από τον καθένα μας. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας είναι αυτή η συνάντηση- εδώ και πέντε δεκαετίες, σε μια πόλη που τα θυμάται όλα».
«Αλλάζουμε το Φεστιβάλ, με τρόπο που δεν περιορίζεται στη μία εβδομάδα της διοργάνωσης, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες για έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη των νέων κινηματογραφιστών όλο τον χρόνο» εξήγησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας Γιώργος Αγγελόπουλος, κατά την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στην ταράτσα του Θερινού Κινηματογράφου Λαΐς.
Κάνοντας, αρχικά, μια σύντομη αναδρομή στις σημαντικές πρωτοβουλίες της περσινής διοργάνωσης, όπως τα ταξίδια των Ελλήνων δημιουργών σε κορυφαίες διεθνείς κινηματογραφικές διοργανώσεις, το πρόγραμμα φιλοξενίας για συγγραφή σεναρίων μικρού μήκους, όπου βραβευμένοι σκηνοθέτες από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου καθοδήγησαν ανερχόμενους σεναριογράφους, το DISFF PASS που εξασφάλιζε στους συμμετέχοντες σκηνοθέτες δωρεάν είσοδο σε κινηματογραφικές αίθουσες αλλά και τις αμοιβές συνολικού ύψους άνω των 6.000 ευρώ που δόθηκαν σε διαγωνιζόμενους σκηνοθέτες, ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στα νέα βήματα της διοργάνωσης μεταξύ των η δημιουργία μιας εταιρείας πωλήσεων για τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους, ώστε να αποκτήσουν ισχυρότερη διεθνή παρουσία και μεγαλύτερη διαδρομή.
Επιπλέον, η Δράμα θα φιλοξενήσει, για πρώτη φορά φέτος, την ετήσια συνάντηση του Δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο πλαίσιο του οποίου εκπρόσωποι από κορυφαία ευρωπαϊκά φεστιβάλ θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις και θα γνωρίσουν τους Έλληνες κινηματογραφιστές και το έργο τους. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων που υποστηρίζει το ΕΚΚΟΜΕΔ ενόψει της τελετής απονομής των Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου στην Αθήνα.
Το πρόγραμμα του 49ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μήκους Δράμας θα περιλαμβάνει, επίσης, ένα νέο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα, συνοδευτικά πάνελ, το διεθνές εργαστήριο Young Balkans και ένα αφιέρωμα σε μια μεγάλη Ελληνίδα δημιουργό ενώ στόχος είναι η φετινή διοργάνωση να γίνει πιο φιλική προς τους θεατές μέσα από δομικές αλλαγές όπως πιο συγκροτημένα διαγωνιστικά προγράμματα, μικρότερης διάρκειας προβολές που αναδεικνύουν καλύτερα τις ταινίες και Q&As μετά τις προβολές για μια πιο άμεση και διαδραστική εμπειρία.
Όσον αφορά τις ελληνικές ταινίες που θα προβληθούν φέτος, αυτές, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, θα περιστρέφονται γύρω από πολλές ενδιαφέρουσες θεματικές: -«Οι δημιουργοί εξετάζουν την ελληνική οικογένεια, αλλά πλέον πιο στοχευμένα και με μια ψυχαναλυτική διάθεση. Ταυτόχρονα, η ανάγκη για αντίσταση παραμένει στη ψυχή των νέων κινηματογραφιστών που επιδιώκουν, έστω και μέσω της τέχνης, να ανατρέψουν λάθη που έχουν καθιερωθεί ως κανονικότητα. Οι queer χαρακτήρες με υπερφυσική διάσταση φαίνεται ότι ήρθαν για να μείνουν, όπως και οι μικροί ηλικιακά πρωταγωνιστές που φέρουν την ανάγκη για επιστροφή σε μια φαινομενικά πιο αθώα περίοδο της ζωής μας. Φέτος αναδεικνύεται και το φαινόμενο της τοξικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις αλλά και η απάντηση σε αυτή, που βρίσκεται στην αγάπη και στον έρωτα- ή έστω στην ατέρμονη αναζήτηση τους. Ο στόχος για ένα καλύτερο αύριο μπορεί για πολλούς να μοιάζει φαντασίωση, αλλά ευτυχώς για τους δημιουργούς η μάχη ακόμη δίνεται.»
Τη φετινή οπτική ταυτότητα του Φεστιβάλ και φέτος ο designer Κωνσταντίνος Παυλίδης, ο οποίος εξήγησε σχετικά με το concept του: «Η επιλογή των μορφών των τριών εμβληματικών κωδωνοφόρων από τα δρώμενα της Δράμας, για την 49η ταυτότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, δεν έγινε για λόγους διακόσμησης, αλλά επειδή αποτελούν το πιο ζωντανό, αρχέγονο κομμάτι της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής, λειτουργώντας ως φύλακες της διονυσιακής παράδοσης. Αν και σε πρώτη ανάγνωση οι χαρακτήρες μοιάζουν τρομακτικοί, στην πραγματικότητα κουβαλούν μια βαθιά γιορτινή, αναγεννητική ενέργεια, η οποία ξεκλειδώνεται μέσα από μια ανατρεπτική εικονογραφική προσέγγιση.»
Το σποτ της 49ης διοργάνωσης γυρίστηκε εξολοκλήρου στη Δράμα από τη σκηνοθέτιδα η Ισαβέλλα Μαργάρα η οποία σημείωσε: «Πριν από το σινεμά, υπήρχε ο Διόνυσος. Πριν από την αίθουσα, υπήρχε η πλατεία, η νύχτα, η κλαγγή των κουδουνιών που ξύπναγε τη φύση, έδιωχνε το κακό και καλούσε τους ανθρώπους να μαζευτούν. Ο κωδωνοφόρος- αυτή η βαλκανική διονυσιακή φιγούρα που δονείται σε κάθε της βήμα- είναι ένας παλιός συγγενής του σινεμά. Και οι δύο γεννήθηκαν από την ίδια ανθρώπινη ανάγκη: να χαθούμε για λίγο μέσα στην έκσταση του συνόλου, να σβήσει ο εαυτός μέσα στη συλλογική μέθη. Να συναντηθούμε στο σκοτάδι, να χαθούμε σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από τον καθένα μας. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας είναι αυτή η συνάντηση- εδώ και πέντε δεκαετίες, σε μια πόλη που τα θυμάται όλα».
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