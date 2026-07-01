Laser και νέες τεχνολογίες για αντιμετώπιση των παθήσεων του ουροποιητικού

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος (πέτρες στους νεφρούς), στην υπερπλασία του προστάτη (αφαίρεση μεγάλου προστάτη) και στους όγκους της ουροδόχου κύστης και του ουρητήρα, είναι ραγδαίες τα τελευταία χρόνια