Επεισόδια σε Παρίσι και Λονδίνο μετά την πρόκριση της Γαλλίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Οι «τρικολόρ» πέρασαν στους «4» με γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ – Τραυματίστηκε αστυνομικός στην αγγλική πρωτεύουσα
Η Γαλλία εξασφάλισε την παρουσία της στους «4» επικρατώντας 2-0 του Μαρόκου, χάρη στα γκολ του Κιλιάν Μπαπέ και του Ουσμάν Ντεμπελέ.
ABSOLUTE SCENES IN PARIS 🇫🇷🙌— Football360.com.au (@football360au) July 10, 2026
From the streets to the metro, France are celebrating in style after booking their spot in ANOTHER World Cup semi-final! pic.twitter.com/HnlQwkRQB9
Μετά το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους. Οι Γάλλοι για να γιορτάσουν τη μεγάλη πρόκριση και οι Μαροκινοί για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους μετά τον αποκλεισμό.
Scènes de liesse à Châtelet à Paris après la victoire de la France contre le Maroc.#MARFRA #FRAMAR #France pic.twitter.com/ksaUf3o15c— Luc Auffret (@LucAuffret) July 9, 2026
Wild scenes from Paris after France defeated Morocco in the World Cup quarter-finals.#mbappé #France pic.twitter.com/flc5SYzk1D— Bengal's untold tales (@Gramergolpo) July 10, 2026
Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν εικόνες έντασης, με φωτιές, κλειστούς δρόμους, βανδαλισμούς, ζημιές σε αυτοκίνητα και συγκρούσεις.
Paris🇫🇷 right now 💔— RAZOR BLADE (@razorblade300) July 9, 2026
Morrocco fans have taken to the streets of Paris after losing World Cup to France. pic.twitter.com/2UoYSBjIYl
🚨 Paris Streets Erupt After World Cup Match— RandomStuff A2Z (@RandomstuffA2Z) July 9, 2026
Reports and videos claim fires and chaos after Morocco’s defeat to France. #WorldCup2026 #Paris #France pic.twitter.com/WhmciRuW8e
Χάος στο Λονδίνο μετά τη νίκη της ΓαλλίαςΣκηνές έντασης σημειώθηκαν και στο Λονδίνο, όπου πλήθος φιλάθλων κατέκλυσε τους δρόμους μετά την επικράτηση της Γαλλίας.
Ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας τραυματίστηκε στο δυτικό Λονδίνο, λίγα λεπτά μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης των «τρικολόρ», και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Βίντεο από την Edgware Road δείχνουν αστυνομικούς με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να επιχειρούν να ελέγξουν το συγκεντρωμένο πλήθος.
🚨NEW: Riots have broken out in London tonight after Morocco were knocked out of the World Cup by France pic.twitter.com/gQa9VDGovV— GB Politics (@GBPolitcs) July 9, 2026
Στα πλάνα φαίνεται ο τραυματισμένος αστυνομικός στο έδαφος, ανάμεσα σε δύο οχήματα της αστυνομίας, ενώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες.
Παράλληλα, σειρές αστυνομικών με ασπίδες σχηματίζουν φραγμούς ασφαλείας στην περιοχή.
#VIDEO | La eliminación de Marruecos del Mundial 2026 terminó con disturbios en Londres. La Policía Metropolitana desplegó agentes antidisturbios en Edgware Road para controlar los incidentes, mientras medios locales reportaron que un policía resultó herido durante los… pic.twitter.com/hP5StjVb7v— CENTRO Digital (@radiocentroec) July 10, 2026
Σε επιφυλακή η Γαλλία με 20.000 αστυνομικούςΟι γαλλικές αρχές είχαν προετοιμαστεί για πιθανές ταραχές μετά τον αγώνα με το Μαρόκο, δεδομένης και της ιστορικής σχέσης των δύο χωρών.
Περισσότεροι από 20.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων περίπου 8.000 στους δρόμους του Παρισιού.
"On est en demi": la victoire des Bleus fait exulter la France pic.twitter.com/xLw3VwsLfT— BFM (@BFMTV) July 9, 2026
Παρά τους φόβους για επανάληψη των επεισοδίων που είχαν σημειωθεί μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Μάιο, η γαλλική πρωτεύουσα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, με τους φιλάθλους να κατακλύζουν τους δρόμους για τους πανηγυρισμούς.
⚽ La fête dans les rues de Paris après la qualification des Bleus en demi-finale ⤵️ pic.twitter.com/IJ9nEn8zw2— BFM (@BFMTV) July 9, 2026
Σύμφωνα με γαλλικό υπηρεσιακό σημείωμα ασφαλείας, οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί ότι υπήρχε κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων μετά την αναμέτρηση.
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