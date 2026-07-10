Επεισόδια σε Παρίσι και Λονδίνο μετά την πρόκριση της Γαλλίας στα προημιτελικά του Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Οι «τρικολόρ» πέρασαν στους «4» με γκολ των Μπαπέ και Ντεμπελέ – Τραυματίστηκε αστυνομικός στην αγγλική πρωτεύουσα





Η Γαλλία εξασφάλισε την παρουσία της στους «4» επικρατώντας 2-0 του Μαρόκου, χάρη στα γκολ του Κιλιάν Μπαπέ και του Ουσμάν Ντεμπελέ.







Μετά το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους. Οι Γάλλοι για να γιορτάσουν τη μεγάλη πρόκριση και οι Μαροκινοί για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους μετά τον αποκλεισμό.





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Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν εικόνες έντασης, με φωτιές, κλειστούς δρόμους, βανδαλισμούς, ζημιές σε αυτοκίνητα και συγκρούσεις.





Η πρόκριση της Γαλλίας επί του Μαρόκου στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 προκάλεσε πανηγυρισμούς αλλά και ένταση στους δρόμους, με χιλιάδες φιλάθλους να βγαίνουν έξω μετά το τέλος του αγώνα. Αν και οι αρχές περίμεναν επεισόδια κυρίως στο Παρίσι, σκηνές χάους καταγράφηκαν και στο Λονδίνο, όπου τραυματίστηκε αστυνομικός.Η Γαλλία εξασφάλισε την παρουσία της στους «4» επικρατώντας 2-0 του Μαρόκου, χάρη στα γκολ του Κιλιάν Μπαπέ και του Ουσμάν Ντεμπελέ.Μετά το τελευταίο σφύριγμα, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους. Οι Γάλλοι για να γιορτάσουν τη μεγάλη πρόκριση και οι Μαροκινοί για να εκφράσουν την απογοήτευσή τους μετά τον αποκλεισμό.Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν εικόνες έντασης, με φωτιές, κλειστούς δρόμους, βανδαλισμούς, ζημιές σε αυτοκίνητα και συγκρούσεις.





Χάος στο Λονδίνο μετά τη νίκη της Γαλλίας Σκηνές έντασης σημειώθηκαν και στο Λονδίνο, όπου πλήθος φιλάθλων κατέκλυσε τους δρόμους μετά την επικράτηση της Γαλλίας.



Ένας αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας τραυματίστηκε στο δυτικό Λονδίνο, λίγα λεπτά μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης των «τρικολόρ», και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.



Βίντεο από την Edgware Road δείχνουν αστυνομικούς με εξοπλισμό αντιμετώπισης ταραχών να επιχειρούν να ελέγξουν το συγκεντρωμένο πλήθος.







Στα πλάνα φαίνεται ο τραυματισμένος αστυνομικός στο έδαφος, ανάμεσα σε δύο οχήματα της αστυνομίας, ενώ δέχεται τις πρώτες βοήθειες από διασώστες.



Παράλληλα, σειρές αστυνομικών με ασπίδες σχηματίζουν φραγμούς ασφαλείας στην περιοχή.







Σε επιφυλακή η Γαλλία με 20.000 αστυνομικούς Οι γαλλικές αρχές είχαν προετοιμαστεί για πιθανές ταραχές μετά τον αγώνα με το Μαρόκο, δεδομένης και της ιστορικής σχέσης των δύο χωρών.



Περισσότεροι από 20.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη Γαλλία, εκ των οποίων περίπου 8.000 στους δρόμους του Παρισιού.







Παρά τους φόβους για επανάληψη των επεισοδίων που είχαν σημειωθεί μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Παρί Σεν Ζερμέν τον Μάιο, η γαλλική πρωτεύουσα παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, με τους φιλάθλους να κατακλύζουν τους δρόμους για τους πανηγυρισμούς.







Σύμφωνα με γαλλικό υπηρεσιακό σημείωμα ασφαλείας, οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί ότι υπήρχε κίνδυνος εκτεταμένων επεισοδίων μετά την αναμέτρηση.