Ένας 25χρονος αναζητά τρόπο να προστατεύσει τους ποδοσφαιριστές από την άνοια: Θα αλλάξει το παιχνίδι;



Τι δείχνει το πείραμα



«Αλλάξτε την μπάλα. Προστατεύστε τους παίκτες. Διατηρήστε το παιχνίδι»

Κλείσιμο



Η αθέατη πλευρά μίας κεφαλιάς



Μια νέα γενιά επιστημόνων κοιτάζει αλλιώς το παιχνίδι

Μία κεφαλιά κρατά ελάχιστα δευτερόλεπτα. Για τον θεατή είναι απλώς μια φάση: Μία σέντρα, ένα άλμα, μία επαφή με τη μπάλα. Για τον Dr. Ieuan Phillips, όμως, αυτή η στιγμή κρύβει ένα ερώτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τους φίλους του ποδοσφαίρου: Τι ακριβώς συμβαίνει μέσα στο κεφάλι του παίκτη;Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο νεαρός ερευνητής από το Loughborough University έχει αφιερώσει τη διδακτορική του έρευνα σε ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για την υγεία των ποδοσφαιριστών: Τη σχέση ανάμεσα στις επαναλαμβανόμενες κεφαλιές και τον κίνδυνο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, όπως η άνοια.Η μελέτη του δεν επιχειρεί να αλλάξει το ίδιο το παιχνίδι. Αντίθετα, ψάχνει αν μπορεί να αλλάξει κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο: H μπάλα.Ο Ieuan Phillips και η ομάδα του μελέτησαν διαφορετικούς τύπους ποδοσφαιρικής μπάλας, εξετάζοντας πώς μεταφέρεται η ενέργεια κατά την κεφαλιά. Χρησιμοποιώντας ειδικό μοντέλο κεφαλής και εγκεφάλου, οι ερευνητές κατέγραψαν ένα φαινόμενο που μέχρι σήμερα δεν είχε περιγραφεί με αυτόν τον τρόπο στο ποδόσφαιρο. Ένα κύμα πίεσης που περνά προς την περιοχή του εγκεφάλου μετά την επαφή με την μπάλα.Το εύρημα είναι σημαντικό, γιατί μετατοπίζει τη συζήτηση πέρα από την απλή δύναμη της πρόσκρουσης. Δεν έχει σημασία μόνο πόσο δυνατά χτυπά η μπάλα στο κεφάλι, αλλά και πώς η ενέργεια αυτής της σύγκρουσης ταξιδεύει στο εσωτερικό του κρανίου.Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι μπάλες δεν συμπεριφέρονται όλες το ίδιο. Σύμφωνα με την έρευνα, η ενέργεια που μεταφέρεται στο κεφάλι και στον εγκέφαλο μπορεί να διαφέρει θεαματικά ανάλογα με τον τύπο, τα υλικά και την κατασκευή της μπάλας. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός της μπάλας ίσως αποτελεί ένα πεδίο παρέμβασης για την προστασία των παικτών.Το μήνυμα του Ieuan Phillips, όπως αναφέρει το BBC, είναι ξεκάθαρο: Δεν χρειάζεται απαραίτητα να αφαιρεθεί από το ποδόσφαιρο ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του στοιχεία. Ίσως η λύση να βρίσκεται σε καλύτερες προδιαγραφές, σε διαφορετικά υλικά και σε νέους τρόπους ελέγχου της μπάλας.Όπως έχει επισημάνει ο ίδιος, το ζητούμενο είναι να μειωθεί η μεταφορά ενέργειας στον εγκέφαλο χωρίς να αλλάξει η αίσθηση, η αναπήδηση ή η συμπεριφορά της μπάλας στο παιχνίδι. Με άλλα λόγια, να προστατευθούν οι ποδοσφαιριστές, χωρίς να χαθεί η φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου.Η φράση του συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία της έρευνας: «Αλλάξτε την μπάλα. Προστατεύστε τους παίκτες. Διατηρήστε το παιχνίδι».Τα τελευταία χρόνια, η συζήτηση γύρω από τις κεφαλιές έχει γίνει πιο έντονη, καθώς πληθαίνουν τα στοιχεία για αυξημένο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών παθήσεων σε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Οι επαναλαμβανόμενες μικροκακώσεις, ακόμη και όταν δεν προκαλούν άμεσα συμπτώματα ή διάσειση, θεωρούνται πιθανός παράγοντας επιβάρυνσης για τον εγκέφαλο σε βάθος χρόνου.Αυτό ακριβώς κάνει την έρευνα του 25χρονου επιστήμονα τόσο ενδιαφέρουσα. Δεν εστιάζει μόνο στο τι συμβαίνει μετά από ένα εμφανές χτύπημα, αλλά σε κάτι λιγότερο ορατό: Στις επαναλαμβανόμενες επαφές που μοιάζουν ακίνδυνες τη στιγμή που συμβαίνουν, αλλά ενδέχεται να αφήνουν αποτύπωμα στον εγκέφαλο όταν συσσωρεύονται για χρόνια.Ο 25χρονος ερευνητής δεν αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο ως πρόβλημα, αλλά ως ένα άθλημα που μπορεί να εξελιχθεί. Η δική του προσέγγιση είναι πρακτική. Αν γνωρίζουμε καλύτερα τον μηχανισμό της επιβάρυνσης, μπορούμε να σχεδιάσουμε καλύτερες μπάλες, ασφαλέστερες προδιαγραφές και πιο έξυπνες πολιτικές προστασίας.