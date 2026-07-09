Ο «χαμηλού κινδύνου» καρκίνος προστάτη δεν πρέπει να λέγεται καρκίνος, λένε οι ειδικοί

Τη μετονομασία του χαμηλού κινδύνου καρκίνου του προστάτη σε «προκαρκινική κατάσταση» προτείνουν οι επιστήμονες, καθώς πρόκειται για όγκους που, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, δεν εξελίσσονται, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούνται ενεργά