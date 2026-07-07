Μεσογειακή διατροφή: Νέα μελέτη τη συνδέει με καλύτερη ψυχική υγεία

Μελέτη σε άτομα 50 έως 90 ετών δείχνει ότι όσοι την ακολουθούσαν πιο πιστά είχαν μικρότερη επιδείνωση της ψυχολογικής ευεξίας, ακόμη και στην περίοδο της πανδημίας