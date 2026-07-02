Καρκίνος του μαστού: Νέα δεδομένα για την απόλυτα εξατομικευμένη θεραπεία

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Στο φετινό συνέδριο (American Society of Clinical Oncology 2026), που έλαβε χώρα στο Σικάγο, το ενδιαφέρον τράβηξαν οι εντυπωσιακές εξελίξεις για τον καρκίνο του παγκρέατος και τους καρκίνους κεφαλής και τραχήλου. Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις και πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα δημιούργησαν μεγάλο ενδιαφέρον στην ογκολογική κοινότητα.«Όμως, και στον καρκίνο του μαστού παρουσιάστηκαν σημαντικά δεδομένα που αναμένεται να επηρεάσουν την καθημερινή κλινική πρακτική τα επόμενα χρόνια. Αν και δεν υπήρξε μία «επανάσταση» που να αλλάζει άμεσα τα πάντα, οι μελέτες που παρουσιάστηκαν ενισχύουν σταθερά την τάση προς πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες», αναφέρει ηΦέτος, τα βλέμματα στράφηκαν στα αποτελέσματα της, μιας έρευνας που προσπαθεί να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση σε ένα από τα πιο συχνά και αγωνιώδη ερωτήματα των γυναικών με πρώιμο καρκίνο του μαστού: «Χρειάζομαι πραγματικά χημειοθεραπεία;».Μέχρι σήμερα, πολλές γυναίκες με ορμονοθετικό καρκίνο του μαστού (τον πιο κοινό τύπο της νόσου) που έχει επεκταθεί στους λεμφαδένες, υποβάλλονταν προληπτικά σε χημειοθεραπεία μετά το χειρουργείο, με σκοπό να εκμηδενιστεί η πιθανότητα υποτροπής. Ωστόσο, η χημειοθεραπεία είναι μια επίπονη διαδικασία με σοβαρές παρενέργειες. Μέχρι στιγμής, για να αποκλιμακωθεί η θεραπεία, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες μοριακές υπογραφές (γονιδιακά τεστ). Αυτά αφορούν κυρίως γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση χωρίς προσβολή των λεμφαδένων, ή γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση με έως 3 λεμφαδένες που είχαν διήθηση από τη νόσο.Η μελέτη OPTIMA εξέτασε τη χρήση ενός εξειδικευμένου γονιδιακού τεστ (που ονομάζεται Prosigna) σε γυναίκες άνω των 40 ετών με έως και 9 διηθημένους λεμφαδένες. Το τεστ αυτό αναλύει τη δραστηριότητα (έκφραση) 50 συγκεκριμένων γονιδίων του όγκου και υπολογίζει την πιθανότητα υποτροπής:: Αν το τεστ δείξει ότι ο όγκος παρουσιάζει υψηλό ρίσκο υποτροπής, η χημειοθεραπεία είναι απαραίτητη.: Αν το τεστ δείξει χαμηλό ρίσκο, ο όγκος μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο με ορμονοθεραπεία, παραλείποντας εντελώς τη χημειοθεραπεία.«Τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στο ASCO ήταν εντυπωσιακά και καθησυχαστικά: Οι γυναίκες με χαμηλό κίνδυνο που δεν έκαναν χημειοθεραπεία και έλαβαν ορμονοθεραπεία είχαν ακριβώς τα ίδια εξαιρετικά ποσοστά επιβίωσης και προστασίας από τη νόσο με εκείνες που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία.Με άλλα λόγια, διαπιστώθηκε ότι τα. Οι γυναίκες αυτές γλίτωσαν από την ταλαιπωρία, την αλωπεκία (απώλεια μαλλιών), την κόπωση και τις μακροχρόνιες επιπτώσεις της χημειοθεραπείας, διατηρώντας την ποιότητα της ζωής τους. Φυσικά, αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα της επόμενης πενταετίας, ώστε να εφαρμοστεί αυτή η προσέγγιση με απόλυτη ασφάλεια στην καθημερινή κλινική πράξη», εξηγεί.Νέα δεδομένα για τον ορμονοευαίσθητο καρκίνο του μαστούΤαυτόχρονα, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα ήταν τα αποτελέσματα του giredestrant, ενός νέας γενιάς από του στόματος εκλεκτικού αποικοδομητή, που στοχεύει απευθείας τους υποδοχείς των οιστρογόνων (oral SERD).αξιολόγησε τον συνδυασμό giredestrant με everolimus σε ασθενείς με μεταστατικό, HR-θετικό/HER2-αρνητικό καρκίνο του μαστού, οι οποίες είχαν ήδη λάβει αναστολείς CDK4/6. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο συνδυασμός έδειξε, καθυστέρησε την ανάγκη για χημειοθεραπεία και φάνηκε αποτελεσματικός ακόμα και στην επόμενη γραμμή θεραπείας (PFS2), χωρίς νέα σημαντικά προβλήματα ασφάλειας.«Εκτός από τη μελέτη στη μεταστατική νόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και, όπου φάνηκε ότι η χρήση του φαρμάκου μπορεί να μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο υποτροπής σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.Το κεντρικό μήνυμα είναι ότι οι ενδοκρινικές θεραπείες συνεχίζουν να εξελίσσονται δυναμικά και μπορούν να προσφέρουν περισσότερο χρόνο με αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου, πριν κριθεί απαραίτητη η χημειοθεραπεία», σημειώνει.